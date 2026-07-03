Η μεγάλη επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου: Η σειρά που τον φέρνει ξανά στην τηλεόραση έπειτα από 19 χρόνια

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση έπειτα από δεκαεννέα χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στη νέα κωμική σειρά του ALPHA με τίτλο «Ραντεβού με την Ευτυχία».

Η νέα παραγωγή, η οποία προορίζεται για τη σεζόν 2026 με 2027, θα αποτελείται από 48 επεισόδια και συγκαταλέγεται στα μεγάλα τηλεοπτικά στοιχήματα του σταθμού για την επόμενη χρονιά.

Πρόκειται για τη μεταφορά ενός επιτυχημένου ιταλικού τηλεοπτικού format, με τη διασκευή και το σενάριο της ελληνικής εκδοχής να υπογράφει ο Πάνος Αμαραντίδης. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα ζευγάρι που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σχέση του, τις οικογενειακές παρεμβάσεις και μια σειρά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Ευγενία Σαμαρά και ο Μιχάλης Σαράντης. Οι δύο ηθοποιοί θα υποδυθούν δύο ανθρώπους με διαφορετικές προσωπικότητες και αντιλήψεις, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με παρεξηγήσεις, ανατροπές και κωμικές περιπέτειες που δοκιμάζουν τη σχέση τους.

Το πρόσωπο, ωστόσο, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στα τηλεοπτικά πλατό μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες και αναμένεται να κρατήσει έναν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χαρακτήρας του θα επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις των νεότερων ηρώων και θα λειτουργεί ως καταλύτης για αρκετές από τις ανατροπές της σειράς.

Στο καστ βρίσκονται ακόμη η Άννα Μάσχα, ο Κωστής Μπερικόπουλος και ο Ορέστης Χαλκιάς, οι οποίοι θα ενσαρκώσουν πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των πρωταγωνιστών, δημιουργώντας νέες κωμικές συγκρούσεις και αναπάντεχες καταστάσεις.

Η παραγωγή έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, με δικαιούχο την εταιρεία PrimaVisione του Διονύση Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με το Tv24, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.120.000 ευρώ, οι επιλέξιμες δαπάνες στα 2.496.000 ευρώ και η εγκεκριμένη επιδότηση στις 998.400 ευρώ.

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο.