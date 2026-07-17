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Αιματηρή νύχτα στην Οδησσό: Δύο νεκροί, ανάμεσά τους γυναίκα που περπατούσε με τα παιδιά της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη, ενώ ζημιές υπέστησαν σχολείο, χώρος λατρείας και άλλες πολιτικές υποδομές. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους οκτώ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ολεξάντρ Φίλατοφ.

«Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία. Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε μέχρι τώρα οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά», ανέφερε ο κ. Φίλατοφ μέσω Telegram.

«Πολυκατοικίες, χώρος λατρείας, σχολείο, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

«Ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκα που έκανε περίπατο σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της τη στιγμή της επίθεσης. Τα παιδιά επέζησαν και δέχονται την απαραίτητη ιατρική βοήθεια», διευκρίνισε αργότερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

Προχθές Τετάρτη η περιφέρεια της Οδησσού έγινε στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι, σε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, ειδικά στην Αζοφική θάλασσα, μείωσαν τις εξαγωγές σιτηρών από αυτό κατά το ένα τρίτο, ανέφερε χθες η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη δεδομένα της εταιρείας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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