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| Πολιτική

Τέταρτη υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΔΕΚ – Στη μάχη και ο Γιώργος Κουττούκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει υποψηφιότητα τέσσερα πρόσωπα - Η διαδικασία εκλογής προέδρου της ΕΔΕΚ θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

 

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Υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Κουττούκης. Πρόκειται για την τέταρτη υποψηφιότητα. Νωρίτερα, προσήλθε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για να υποβάλει υποψηφιότητα το μέλος της Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος Μάριος Χαννίδης.

Υποψηφιότητα υπέβαλε χθες ο πρώην υπουργός Άμυνας Κούλλης Μαυρονικόλας, αλλά και η πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται σήμερα και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί τέσσερις υποψηφιότητες. Η διαδικασία εκλογής προέδρου της ΕΔΕΚ θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

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