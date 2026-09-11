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Οι Χούθι κατέλαβαν νησί στην Ερυθράς Θάλασσα, λέει κυβερνητικός αξιωματούχος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε, εξάλλου, ότι οι ένοπλοι «αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτής του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και κυκλοφορούν με στρατιωτικά οχήματα».

Οι Χούθι της Υεμένης κατέλαβαν ένα κρίσιμο νησί στη Ερυθρά Θάλασσα την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους να ελέγξουν την περιοχή του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, δήλωσε τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος και αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σκάφη που μετέφεραν ένοπλους των Χούθι έφτασαν στο νησί Μάιουν μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων από αυτό χθες», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος σε ένα νησί που είναι επίσης γνωστό ως Πέριμ, το οποίο χωρίζει το στενό σε δύο διαδρόμους ναυσιπλοΐας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε, εξάλλου, ότι οι ένοπλοι «αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτής του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και κυκλοφορούν με στρατιωτικά οχήματα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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