Έκθεση της ΕΕ καταγράφει περισσότερες από 130 ένοπλες συγκρούσεις

Περισσότερες από 130 ένοπλες συγκρούσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη διεθνώς, σύμφωνα με την ένατη έκθεση για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, την οποία παρουσίασε η Κομισιόν σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2025 καταγράφηκαν σειρά εξελίξεων που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματική εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ οι ανάγκες για ανθρωπιστική προστασία και βοήθεια παρέμειναν ιδιαίτερα αυξημένες. Η Κομισιόν αναφέρει ότι άμαχοι εξακολουθούν να αποτελούν στόχο σε ένοπλες συγκρούσεις, η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια παρεμποδίζεται και οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους.

Σημειώνεται ότι η έκθεση είναι κοινό υπηρεσιακό έγγραφο της Κομισιόν και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, περιλαμβανομένης της χρήσης νέων τεχνολογιών, καθιστούν κρίσιμη την εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για την προστασία των πληθυσμών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο υιοθετήθηκαν το 2005 και επικαιροποιήθηκαν το 2009. Σύμφωνα με την Κομισιόν, περιγράφουν τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ στις σχέσεις της με τρίτα κράτη και διεθνείς φορείς και παρέχουν καθοδήγηση για τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Κατά το 2025, σύμφωνα με την έκθεση, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε συμπεράσματα με αναφορές στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για την Υεμένη, τη Γάζα και το Σουδάν. Η ΕΕ απηύθυνε επίσης εκκλήσεις για προστασία των αμάχων και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, ενώ σε δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων έγιναν αναφορές, μεταξύ άλλων, στις συγκρούσεις στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Συρία, τη Γάζα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Κομισιόν αναφέρει ακόμη ότι στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, η ΕΕ προώθησε την προσχώρηση σε διεθνείς νομικές πράξεις και την εφαρμογή τους, καθώς και την ειδική προστασία του ανθρωπιστικού προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία των πληθυσμών που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις, των υγειονομικών υποδομών και του ιατρικού προσωπικού από επιθέσεις.

Στο πεδίο της χρηματοδοτικής στήριξης, η έκθεση αναφέρει ότι η ΕΕ συνέχισε το 2025 να χρηματοδοτεί δράσεις για την προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μέσω διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έλαβε περισσότερα από 158 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους, με τη στήριξη να αφορά δράσεις σε περιοχές συγκρούσεων, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η έκθεση καταγράφει επίσης τη χρήση περιοριστικών μέτρων ως ένα από τα εργαλεία εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Στο τέλος της περιόδου αναφοράς, η ΕΕ διατηρούσε 48 καθεστώτα περιοριστικών μέτρων, εκ των οποίων 32 αυτόνομα ευρωπαϊκά, επτά στηρίζονταν σε μέτρα του ΟΗΕ και εννέα συνδύαζαν μέτρα του ΟΗΕ και αυτόνομα μέτρα της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ