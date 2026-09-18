Διαψεύδει η Κομισιόν ότι μετά τον Καναδά το επόμενο «συνδεδεμένο μέλος» θα είναι η Αυστραλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε την Παρασκευή το ενδεχόμενο να βρίσκεται η Αυστραλία στο προσκήνιο των σχεδίων της για το νέο καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τον Καναδά, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ερωτηθείσα σχετικά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Κομισιόν Αριάννα Ποντέστα είπε ότι η επικείμενη συνάντηση της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή, δεν σχετίζεται με το ζήτημα.

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή και στενή σχέση με τους Αυστραλούς εταίρους μας», δήλωσε η Ποντέστα, σημειώνοντας ότι «όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρή εικασία, και δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση».

Την περασμένη Τετάρτη στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την ιδέα του «συνδεδεμένου μέλους» για τον Καναδά, ενώπιον του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ. «Χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία», τόνισε, μιλώντας για «συμμαχία για το μέλλον», που οι δύο πλευρές θα συνδιαμορφώσουν στη συνέχεια, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τον όρο που επέλεξε η Πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «η ακριβής ορολογία είναι ζήτημα της Ευρώπης».

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα είχε στη συνέχεια αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία, πυροδοτώντας εικασίες για ευρύτερη εφαρμογή του καθεστώτος, με την Κομισιόν να «βάζει στο ψυγείο» επί του παρόντος αυτή την ιδέα.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, ανέφερε ότι προτεραιότητα παραμένει η εξειδίκευση της πρότασης με τον Καναδά, αποφεύγοντας να απαντήσει για την Αυστραλία.

«Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την ιδέα», ανέφερε ο Γκιλ, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη μέλη και τους Καναδούς εταίρους για να προσδιοριστεί τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά η ιδέα αυτή. «Όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις έπονται αυτής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. ΕΕ και Καναδάς έχουν προγραμματισμένη Σύνοδο στην Οττάβα του Καναδά στις 29-30 Οκτωβρίου.

Αν και η πρόταση της φον ντερ Λάιεν για τον Καναδά είχε περιγραφεί με πολύ αδρές γραμμές χωρίς να γίνεται αναφορά στον όρο και το καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» που έτσι κι αλλιώς δεν υφίσταται νομικά, τόσο σε συνεδρίαση των Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όσο και σε μερίδα αυτών σε πρόγευμα με στενούς της συνεργάτες πριν από την ομιλία της Τετάρτης. Έτσι, τα κράτη μέλη τελούν σε κατάσταση αναμονής και κρατούν επιφυλάξεις, με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η χώρα του είναι μεν ανοιχτή στη «συζήτηση νέων μοντέλων εταιρικής σχέσης», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο όρος «συνδεδεμένο μέλος» θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Η Κομισιόν αφήνει να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις με τον Καναδά δεν θα αποτελούν αντικείμενο μόνο μιας Γενικής Διεύθυνσης - απαντώντας αρνητικά αν αυτό θα αποτελεί μόνο θέμα της ΓΔ Εμπορίου όπως συμβαίνει με τις εμπορικές συμφωνίες - δείχνοντας προς ευρύτερες συζητήσεις, με τα κράτη μέλη να τελούν υπό αναμονή.

ΠΗΓΗ: KYPE