Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι πήρε ευνοϊκά μέτρα υπέρ πετρελαϊκών εταιριών που στήριξαν την εκλογή του

Δύο κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία παρουσίασαν σήμερα έκθεση, σύμφωνα με την οποία εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ανταμείφθηκαν με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και κατάργηση περιβαλλοντικών κανονισμών, αφού ο τότε υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από αυτές δωρεές ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Η έκθεση, την οποία συνέταξαν ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και ο Σέλντον Γουάιτχαουζ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, βασίστηκε σε 19 έρευνες σχετικά με την κατάργηση κανονιστικών μέτρων της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), 13 έρευνες που αφορούσαν εννέα άλλες υπηρεσίες και 13 έρευνες για 88 επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ρυπαίνουσες.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι κατέγραψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες προεκλογικής εκστρατείας μετά από αίτημα του Τραμπ από τις ενεργειακές εταιρείες που στη συνέχεια οδήγησαν σε κέρδη εκατοντάδων δισ. δολαρίων από φοροελαφρύνσεις και έσοδα, καθώς οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν ώθησαν καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα ορυκτά καύσιμα.

«Εργαζόμενες οικογένειες επωμίζονται το κόστος – μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, αποδυναμωμένων δημόσιων υπηρεσιών και από μακροπρόθεσμο κόστος από τις βλάβες στο κλίμα και την υγεία – ενώ τα στελέχη και οι μέτοχοι μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών αποκομίζουν τα οφέλη», επισημαίνεται στην έκθεση. «Αυτό είναι, στην ουσία, μια τεράστια μεταφορά πλούτου».

Η έκθεση ενδέχεται να δώσει μια εικόνα για τα ζητήματα στα οποία θα εστιάσουν οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές μέσω ακροάσεων, εφόσον αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κινήσεων της κυβέρνησης για την κατάργηση περιβαλλοντικών κανονισμών, η EPA ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα κανόνες για την ανάκληση των περιορισμών που είχε θεσπίσει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα από σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα και φυσικό αέριο, καθώς και για την αποτροπή μελλοντικών κανονισμών που θα εστιάζουν στο κλίμα για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει την κλιματική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, εμποδίζει την παραγωγή ενέργειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ