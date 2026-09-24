Εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα ΥΠΑΝ ζητούν πλήρη εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Την άμεση, πλήρη και οριζόντια εφαρμογή της δικαστικής απόφασης της 8ης Οκτωβρίου 2020, στην υπόθεση αρ. 1368/2014, καθώς και την ολοκληρωμένη αποκατάσταση όλων των επηρεαζομένων για την περίοδο 2013–2026, ζητούν οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε υπόμνημά τους προς, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Εργασίας και τις συντεχνίες ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι παραθέτουν το ιστορικό και το νομικό υπόβαθρο της υπόθεσης.

Όπως αναφέρουν, στις 8 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι «η απόφαση του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατατάξει τους εργαζομένους ως αυτοεργοδοτούμενους ήταν εσφαλμένη, αποτέλεσμα μη δέουσας έρευνας και αναιτιολόγητη».

«Παρά τη δικαστική αυτή κρίση, έξι χρόνια μετά εξακολουθούν να υφίστανται περίοδοι χωρίς εισόδημα, μη πλήρης αποκατάσταση ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συνεπειών της απόφασης», προσθέτουν.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση, πλήρη και οριζόντια εφαρμογή του δικαίου για όλους τους επηρεαζόμενους από το 2013 έως σήμερα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

αναγνώριση της πραγματικής εργασιακής σχέσης ως μισθωτής, όπου τα πραγματικά περιστατικά το επιτρέπουν, με βάση την απόφαση του 2020 και τη συναφή νομολογία·

αναδρομική αποκατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για την περίοδο 2013–2026·

καταβολή όλων των δεδουλευμένων και αποζημίωση για τις περιόδους χωρίς εισόδημα·

διασφάλιση εισοδήματος κατά τις περιόδους που τα προγράμματα δεν λειτουργούν, μέσω επιδόματος ανεργίας ή ισοδύναμης ρύθμισης·

ίση μεταχείριση με άλλους εργαζομένους αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενέργειες, αναφέρουν ότι θα συγκεντρώσουν πλήρη φάκελο με συμβάσεις, αποδείξεις πληρωμών, αλληλογραφία και στοιχεία για τις περιόδους χωρίς εισόδημα. Επίσης, θα αποστείλουν ατομικό ή συλλογικό υπόμνημα στα υπουργεία, με αναφορά στην απόφαση του 2020, και θα καταχωρίσουν προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος, εντός της προθεσμίας των 75 ημερών.

Παράλληλα, ζητούν από τις συντεχνίες ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ να αναλάβουν συλλογική νομική δράση για την οριζόντια εφαρμογή της απόφασης, να καταθέσουν συλλογικά υπομνήματα, να παρακολουθούν την εφαρμογή της και να ενημερώνουν δημόσια και με διαφάνεια τους εργαζομένους.

Τέλος, αναφέρουν ότι θα προβούν σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, στην Επίτροπο Διοικήσεως και στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Εργασίας.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)

Πηγή: ΚΥΠΕ