Πούτιν και Βούτσιτς συζήτησαν για ενέργεια και Ουκρανία

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σέρβο Πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεργασία Ρωσίας και Σερβίας στον τομέα της ενέργειας.

Μετά τη συνομιλία, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι το Βελιγράδι επιδιώκει μια μακροχρόνια συμφωνία με τη Ρωσία. Η Σερβία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο, όμως δεν έχει εξασφαλίσει μακροχρόνια σύμβαση μετά τη λήξη, το καλοκαίρι του 2025, της προηγούμενης τριετούς συμφωνίας. Αντ’ αυτού, βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες παρατάσεις.

«Η συμφωνία για το αέριο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι, μετά τη σημερινή συνομιλία, θα παραταθεί και ότι θα εξασφαλίσουμε σταθερές προμήθειες αερίου», έγραψε ο Βούτσιτς στο Instagram. Πρόσθεσε ότι η Σερβία θα συνεχίσει να επωφελείται από μια «καλή, χαμηλή τιμή αερίου στα 318 ευρώ ανά 1.000 κυβικά μέτρα», αντί της τιμής αγοράς, η οποία, όπως ανέφερε, ανέρχεται σήμερα στα 868 ευρώ.

Παρά τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία παραμένει μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η χώρα εισάγει επίσης αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και διαθέτει περιορισμένη εγχώρια παραγωγή, η οποία δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει την απώλεια των ρωσικών προμηθειών.

Το Βελιγράδι βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας Σερβίας (NIS), λόγω της πλειοψηφικής ρωσικής ιδιοκτησίας της. Για την άρση των κυρώσεων απαιτείται η πλήρης αποχώρηση της Ρωσίας από την εταιρεία. Οι συνομιλίες για την πώληση του 56% της ρωσικής συμμετοχής στον ουγγρικό ενεργειακό όμιλο MOL συνεχίζονται εδώ και μήνες.

«Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας Σερβίας, με την ελπίδα να βρούμε μια λύση που να είναι καλή και για τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Η επικοινωνία ήταν μία από τις τελευταίες διπλωματικές επαφές του Βούτσιτς ως Προέδρου, καθώς έχει ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου για να διεκδικήσει τη θέση του Πρωθυπουργού στις πρόωρες εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ