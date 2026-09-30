Προχωρά η διαδικασία εκλογής του επόμενου ΓΓ του ΟΗΕ: Προβάδισμα της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν με 10 ψήφους από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 10 ψήφους «ενθάρρυνσης», τρεις «αποθάρρυνσης» και δύο «χωρίς έκφραση γνώμης».

Στον προηγούμενο γύρο η Γκρίνσπαν είχε λάβει εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους. Στη δεύτερη θέση της τέταρτης ψηφοφορίας βρέθηκε η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα, με οκτώ ψήφους «ενθάρρυνσης», έξι «αποθάρρυνσης» και μία «χωρίς έκφραση γνώμης».

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή έλαβε επίσης οκτώ θετικές ψήφους, επτά αρνητικές και καμία ψήφο «χωρίς έκφραση γνώμης».

Ακολούθησαν ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα με πέντε θετικές, οκτώ αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης», ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη με πέντε θετικές, εννέα αρνητικές και μία «χωρίς έκφραση γνώμης», η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα από τον Ισημερινό με τρεις θετικές, δέκα αρνητικές και δύο «χωρίς έκφραση γνώμης» και η Ιβόν Α-Μπάκι, επίσης από τον Ισημερινό, με μία θετική, 11 αρνητικές και τρεις ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης».

Το αποτέλεσμα φέρνει την Γκρίνσπαν πάνω από το όριο των εννέα θετικών ψήφων που απαιτούνται σε επίσημη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν κάποια από τις τρεις αρνητικές ψήφους που έλαβε προήλθε από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, καθώς και η τέταρτη άτυπη ψηφοφορία διεξήχθη με ενιαία ψηφοδέλτια για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα αιρετά μέλη. Τα μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο κατά την τελική επιλογή.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη, την 1η Οκτωβρίου, της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Ελλάδα. Καθώς η διαδικασία εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, είναι πιθανό η επιλογή του υποψηφίου που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.

Οι άτυπες ψηφοφορίες αποτυπώνουν το επίπεδο υποστήριξης κάθε υποψηφίου πριν από την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με το Άρθρο 97 του Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπασελέ είχε αποσύρει την υποψηφιότητά της στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά την τρίτη άτυπη ψηφοφορία, στην οποία είχε λάβει μία ψήφο «ενθάρρυνσης», 11 ψήφους «αποθάρρυνσης» και τρεις ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης».

Στον τρίτο γύρο η Γκρίνσπαν είχε περάσει στην πρώτη θέση με εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους, ενώ η Ροντρίγκες Μπιρκέτ ακολουθούσε με οκτώ θετικές και έξι αρνητικές. Στην τέταρτη ψηφοφορία η Γκρίνσπαν αύξησε κατά μία τις θετικές ψήφους της και μείωσε κατά δύο τις αρνητικές, ενώ η Ροντρίγκες Μπιρκέτ παρέμεινε στις οκτώ θετικές και έξι αρνητικές.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θεωρείται η μετάβαση σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα μόνιμα και τα αιρετά μέλη, ώστε να καταστεί σαφές αν κάποιος υποψήφιος αντιμετωπίζει αντίθεση από ένα ή περισσότερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ