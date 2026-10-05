Αμερικανικό πλήγμα ανατίναξε ταχύπλοο στην Καραϊβική - Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η επιχείρηση εντάσσεται σε σειρά ενεργειών που η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στοχεύουν «ναρκοτρομοκράτες», ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί του ΟΗΕ τις καταγγέλλουν ως εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το SOUTHCOM, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ανέφερε μέσω X ότι πραγματοποίησε «θανατηφόρο (...) πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Η διοίκηση επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες» για την «ενεργή συμμετοχή» του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τέσσερις άνθρωποι, τους οποίους η SOUTHCOM αποκαλεί «ναρκοτρομοκράτες», σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας εννέα δευτερολέπτων, στο οποίο το πλεούμενο φαίνεται να ανατινάζεται.

On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in narco-trafficking. The operation killed four narco-terrorists. @DeptofWar — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 2025 και, κατά την Ουάσιγκτον, αποσκοπούν στην ανακοπή της θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ. Με βάση τα στοιχεία του ίδιου του αμερικανικού στρατού, περισσότεροι από 230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα δεκάδες σκάφη που αποτέλεσαν στόχο των βομβαρδισμών εμπλέκονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή σε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, υποστηρίζουν ότι οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ο Μπεν Σολ, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύει» κανείς πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ACLU, οργάνωση για την προάσπιση των αστικών και πολιτικών ελευθεριών, έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των ανθρώπων που στοχοποιούνται ως «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με στόχο την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ