Η νεοεκλεγείσα κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών πρότεινε τον Τζέφρις για να ηγηθεί της επόμενης πλειοψηφίας, έπειτα από μυστική ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών.

Πολλοί από τους νεοεκλεγέντες προοδευτικούς βουλευτές δεν είχαν ξεκαθαρίσει αν θα τον στηρίξουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αρκετοί δήλωναν ότι ήθελαν έναν ηγέτη που θα προωθήσει με αποφασιστικότητα τις πολιτικές που είχαν εξαγγείλει οι υποψήφιοι στην προεκλογική εκστρατεία.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τζέφρις αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής όταν συγκληθεί το νέο Κογκρέσο, στις αρχές Ιανουαρίου. Πρόκειται για ισχυρό αξίωμα, που τον τοποθετεί δεύτερο στη σειρά διαδοχής για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας δεν είχε αντίπαλο στην ψηφοφορία, παρά την αυξανόμενη αντίθεση της αριστερής πτέρυγας του κόμματος. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι δεν αντιτάχθηκε με αρκετή αποφασιστικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ και επικρίνουν τις φιλοϊσραηλινές θέσεις του.

Ο Τζέφρις επικράτησε στην εσωκομματική διαδικασία με 251 ψήφους υπέρ και 11 κατά, σύμφωνα με τα Punchbowl News και Semafor.

Για την εκλογή προέδρου της Βουλής απαιτούνται 218 ψήφοι στην ολομέλεια. Οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν πλειοψηφία τουλάχιστον 257 εδρών.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρότειναν τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τζιμ Τζόρνταν, για να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής τους ομάδας τον Ιανουάριο.

Ο Τζόρνταν επικράτησε του Στιβ Σκαλίς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της πλειοψηφίας, μετά την ανακοίνωση του νυν προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών από τη θέση της μειοψηφίας.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Τζέφρις δεσμεύτηκε να εργαστεί γρήγορα για τη βελτίωση των οικονομικών των αμερικανικών νοικοκυριών.

«Οι άνθρωποι πνίγονται σε αυτήν την οικονομία των Ρεπουμπλικανών και οι Δημοκρατικοί εκπρόσωποι έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασης, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας μέρα», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ