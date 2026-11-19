Όπως αναφέρει η Washington Post, η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό npj Microgravity, εξετάζει κατά πόσον το έδαφος της Σελήνης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων, μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς προμηθειών από τη Γη.

Για τις ανάγκες του πειράματος, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πέντε διαφορετικά υποκατάστατα σεληνιακού εδάφους, στα οποία πρόσθεσαν διαφορετικές ποσότητες βερμικομπόστ, ενός οργανικού λιπάσματος που παράγεται μέσω της αποσύνθεσης οργανικών υλικών με τη βοήθεια γαιοσκωλήκων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν το μείγμα περιείχε 30% βερμικομπόστ, οι πατάτες παρουσίασαν ανάπτυξη και απόδοση συγκρίσιμες με εκείνες των φυτών που καλλιεργήθηκαν σε συνηθισμένο γήινο έδαφος. Αντίθετα, στα δείγματα χωρίς οργανικό λίπασμα παρατηρήθηκε περιορισμένη ανάπτυξη, ενώ το ριζικό σύστημα των φυτών δεν αναπτύχθηκε επαρκώς.

Στα μείγματα με μικρότερες ποσότητες λιπάσματος, από 5% έως 15%, καταγράφηκε μερική βελτίωση της ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στη διατροφική ποιότητα των παραγόμενων πατατών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των γλυκοαλκαλοειδών, φυσικών ουσιών που περιέχονται στις πατάτες και μπορούν να είναι τοξικές σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η προσθήκη οργανικού υλικού συμβάλλει στον περιορισμό της έκθεσης των φυτών σε επιβλαβή μέταλλα που υπάρχουν στο προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος, δημιουργώντας καταλληλότερες συνθήκες για την ανάπτυξή τους.

Ο ερευνητής Άιμερικ Γκογιέ επισήμανε ότι τα φυτά κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο στο προσομοιωμένο έδαφος, όταν αυτό εμπλουτίστηκε με την κατάλληλη ποσότητα οργανικής ύλης.

Παραγωγή τροφίμων για μελλοντικές αποστολές

Η δυνατότητα καλλιέργειας τροφίμων στη Σελήνη θεωρείται σημαντική για τη μακροχρόνια παραμονή αστροναυτών στην επιφάνειά της. Η μεταφορά τροφίμων και άλλων προμηθειών από τη Γη απαιτεί σημαντικούς πόρους, γεγονός που καθιστά την επιτόπια παραγωγή μία από τις επιλογές που εξετάζονται για μελλοντικές σεληνιακές βάσεις.

Μία από τις προοπτικές που μελετώνται είναι η αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων από τρόφιμα και φυτά για την παραγωγή λιπάσματος, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται επανειλημμένα στις καλλιέργειες.

Ωστόσο, η επιτυχία των εργαστηριακών πειραμάτων δεν σημαίνει ότι η καλλιέργεια πατάτας στη Σελήνη είναι ήδη εφικτή. Οι ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν επιπλέον παράγοντες, όπως η μειωμένη βαρύτητα, η έκθεση στην ακτινοβολία και οι απαιτήσεις των φυτών σε νερό και οξυγόνο.

Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2026, άλλη ερευνητική ομάδα στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να καλλιεργήσει ρεβίθια σε μείγμα αποτελούμενο κατά 75% από προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος και κατά 25% από βερμικομπόστ, με τη βοήθεια ωφέλιμων μυκήτων.

Η NASA εξετάζει επίσης τη διεξαγωγή πειραμάτων ανάπτυξης φυτών στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά τους σε πραγματικές σεληνιακές συνθήκες.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καλλιεργηθεί πατάτες στην ίδια τη Σελήνη, τα αποτελέσματα της νέας μελέτης δείχνουν ότι η αξιοποίηση του σεληνιακού εδάφους, σε συνδυασμό με οργανικά υλικά, θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεθόδους παραγωγής τροφίμων για μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Πηγές: Washington Post, Πανεπιστήμιο του Όρεγκον