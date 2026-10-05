Πολιτικοί τριγμοί στην Ισπανία: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Σάντσεθ μετά την κοινοβουλευτική ήττα για το στεγαστικό

Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Η απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού να προκηρύξει πρόωρες εκλογές σχετίζεται με την καταψήφιση των δύο διαταγμάτων της κυβέρνησης για την στεγαστική κρίση από την Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Τα δύο διατάγματα είχαν στόχο την ανακούφιση από τη στεγαστική κρίση, τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ υπό την πίεση ενός έντονου κινήματος διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκε από την έξωση μιας 87χρονης με προβλήματα υγείας, της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, αν και αργότερα της επετράπη να επιστρέψει στο σπίτι που νοίκιαζε εδώ και επτά δεκαετίες.

Ωστόσο, δεν αναμενόταν η υπερψήφιση των διαταγμάτων από τη Βουλή διότι δεν έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Συγκεκριμένα, τα διατάγματα έλαβαν τις ψήφους των βουλευτών του PSOE και του Sumar, των κομμάτων του συνασπισμού που βρίσκεται στην εξουσία, όμως καταψηφίστηκαν όχι μόνο από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, αλλά και το Junts per Catalunya, ένα κεντροδεξιό καταλανικό κόμμα που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας.

Το πρώτο διάταγμα που έλαβε 172 ψήφους υπέρ και 178 κατά περιόριζε τις αυξήσεις των τιμών ενοικίασης, περιλάμβανε απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, ρύθμιζε τις εποχιακές ενοικιάσεις, απαγόρευε τις αγορές από κερδοσκοπικά ταμεία, τα λεγόμενα «ταμεία – γύπες» στην Ισπανία και περιείχε κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μειώσουν τις τιμές ενοικίασης.

Το δεύτερο περιείχε μόνο ένα άρθρο: την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και καταψηφίστηκε με 166 ψήφους υπέρ και 184 κατά.

Όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το Κογκρέσο γεμάτοι οργή φώναζαν “ντροπή” και συνθήματα όπως «Τα κέρδη τους, η δυστυχία μας». Η Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε τα εργατικά συνδικάτα να συμμετάσχουν σε «μια γενική απεργία που θα οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ