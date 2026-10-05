Τραμπ για την ακριβή βενζίνη: Φταίνε τα διυλιστήρια, οι Ουκρανοί, οι Δημοκρατικοί, πάντως όχι ο ίδιος

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται πλέον καθημερινά ποσότητες ρεκόρ βαρελιών πετρελαίου, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί πλέον τον βασικό παράγοντα που πιέζει προς τα πάνω τις τιμές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στα διυλιστήρια. Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικότερα στις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αλλά και στο κλείσιμο μονάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων στην Καλιφόρνια.

Για την κατάσταση στις ΗΠΑ επέρριψε την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν την προσφορά και, κατ’ επέκταση, τις τιμές στην αγορά.

«Αυτό που ανεβάζει πλέον τις τιμές της βενζίνης δεν είναι τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η λέξη κλειδί για την πορεία των τιμών είναι πλέον τα «διυλιστήρια».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ