Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη δημοσιεύματα για δεύτερο ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Σιβηρία, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση είναι ψευδείς.
Κρεμλίνο: «Ψευδείς» οι αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Σιβηρία
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε ψευδή τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσιευμάτων για την υπόθεση, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για αίτημα των ΗΠΑ περί διαφάνειας.
Ερωτηθείς σχετικά, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πολλά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα όσων αναφέρουν για την κατάσταση είναι «ψευδείς πληροφορίες».
Πρόσθεσε ότι δεν έχει «καμία πληροφορία» για αίτημα των ΗΠΑ να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη τεχνικού εργαστηρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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