Κρεμλίνο: «Ψευδείς» οι αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Σιβηρία

Ερωτηθείς σχετικά, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πολλά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα όσων αναφέρουν για την κατάσταση είναι «ψευδείς πληροφορίες».

Πρόσθεσε ότι δεν έχει «καμία πληροφορία» για αίτημα των ΗΠΑ να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη τεχνικού εργαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ