Συναγερμός στις ΗΠΑ για τον κυκλώνα «Ησαΐα» – Ενισχύεται και απειλεί τις νοτιοανατολικές ακτές με ανέμους 130 χλμ./ώρα

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), οι άνεμοι του κυκλώνα φθάνουν τα 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα βρίσκεται περίπου 280 χιλιόμετρα βόρεια των ακτών της χερσονήσου Γιουκατάν στο Μεξικό και 620 χιλιόμετρα νότια του Δέλτα του Μισισιπή, στη Λουιζιάνα.

Ο Isaias κινείται προς βορρά και συνεχίζει να ενισχύεται. Αναμένεται να προσεγγίσει τη Φλόριντα, την Αλαμπάμα ή το Μισισίπι τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Το NHC κάλεσε τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών στον Κόλπο του Μεξικού να ολοκληρώσουν άμεσα τις προετοιμασίες για την προστασία κτιρίων από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η περίοδος κυκλώνων στον Ατλαντικό διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι στιγμής ήταν ασυνήθιστα ήπια, εξαιτίας του φαινομένου El Niño.

Αντίθετα, αρκετοί κυκλώνες έχουν ήδη σχηματιστεί φέτος στον Ειρηνικό, ανάμεσά τους ο Polo, ισχυρός κυκλώνας κατηγορίας 5.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), το El Niño τείνει να περιορίζει τον σχηματισμό κυκλώνων στον Ατλαντικό και να αυξάνει τη συχνότητά τους στον Ειρηνικό.

Σε μια μέση περίοδο σχηματίζονται στον Ατλαντικό επτά κυκλώνες, εκ των οποίων οι τρεις είναι ισχυροί.

Πηγή: ΚΥΠΕ