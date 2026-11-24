Μιλώντας στο περιθώριο των εγκαινίων του τερματικού του ΚΟΔΑΠ στο Βασιλικό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Κυβέρνηση είναι η πρώτη που τόλμησε να προχωρήσει σε συλλήψεις για τον σφετερισμό περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

«Η πλειοψηφία, τουλάχιστον όσων έχω δει να ασκούν κριτική στην Κυβέρνηση, ασκούσε κριτική και τότε, λέγοντας ότι με τις συλλήψεις και την πολιτική μας δημιουργούμε αρνητικό κλίμα για το Κυπριακό. Και σήμερα έρχονται να ασκήσουν κριτική στην Κυβέρνηση. Ο καθένας μπορεί δημόσια να λέει ό,τι θέλει, η κοινωνία μας κρίνει όλους», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ