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Την κριτική που ασκείται για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ απέρριψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι «ο καθένας μπορεί δημόσια να λέει ό,τι θέλει, η κοινωνία μας κρίνει όλους».