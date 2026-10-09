Τρομακτικά βίντεο από διπλό ανεμοστρόβιλο στη Σικελία – Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, καταστροφές, ζημιές σε κατοικίες και τραυματίες

Διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της πόλης Μαρσάλα, στην Σικελία, προκαλώντας έντεκα τραυματίες. Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές, πέντε ιδιωτικές κατοικίες και ένα σχολείο της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Terrifying footage of a violent tornado ripping through the city of Marsala in Sicily, Italy earlier this morning. Heavy damage reported in the area. https://t.co/Wg9JNFS9pg — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 9, 2026

Η δήμαρχος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της περιφέρειας, την ώρα αυτή προσπαθεί να εντοπίσει εναλλακτικό χώρο στον οποίο να μπορέσουν να συνεχιστούν τα μαθήματα των μαθητών του σχολείου Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, στους χώρους του οποίου οι ζημιές είναι σχεδόν ανυπολόγιστες.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti https://t.co/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

«Το σκηνικό θυμίζει πόλεμο, το σχολείο έχει καταστραφεί», δήλωσαν η δήμαρχος της Μαρσάλα και οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας. Δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Την ώρα που η πόλη επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε μέσα σε χαράδρα, εξαιτίας του βίαιου ανέμου. Πέντε μαθητές και μια δασκάλα, επίσης, έχουν τραυματισθεί ελαφρά. Δυο εργάτες που απασχολούνταν σε οικοδομή, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο αγνοούνταν, βρέθηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

❗️Danni diffusi a sud di Marsala (TP) a seguito del passaggio di un tornado questa mattina. Danni diffusi e diversi feriti. Video di Panificio Maltese e Sebastiano Grasso. https://t.co/1bPedr2Jg3 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 9, 2026

Σοβαρές ζημιές στην περιοχή Πετροζίνο

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στο Πετροζίνο, όπου τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Πολλά σπίτια υπέστησαν σοβαρές φθορές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημιές ήταν ολοκληρωτικές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Τζάκομο Αναστάζι, μεταξύ των πληγέντων βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι στο δημοτικό σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν επίσης την κυκλοφορία, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους της περιοχής, ενώ στο δημοτικό στάδιο υποχώρησε μέρος του περιμετρικού τοίχου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ