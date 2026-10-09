«Έχετε υποχρέωση να μη κάνετε πόλεμο»: Το μήνυμα της Πιλάι προς τους ηγέτες του κόσμου μετά το Νόμπελ Ειρήνης

«Ήταν ίσως η μοίρα που θέλησε να βρεθώ σε αυτήν την ιστορική αίθουσα Νο 600 όπου διεξήχθησαν οι δίκες της Νυρεμβέργης την στιγμή που έγινε η ανακοίνωση και ενημερώθηκα για την διάκριση αυτή», δήλωσε η εμβληματική δικαστής από την αίθουσα του δικαστηρίου όπου δικάσθηκαν οι βασικοί αξιωματούχοι του ναζιστικού καθεστώτος.

Η Νάβι Πιλάι καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα του ανθρώπου δέχονται σημαντικές πολιτικές επιθέσεις. Αυτή η παρακμή είναι ιδιαίτερα ορατή στις επιθέσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», είπε έναν μήνα αφού ο Τραμπ χαρακτήρισε το ΔΠΔ «μοχθηρό και παράνομο» θεσμό και κάλεσε τα κράτη μέλη να το εγκαταλείψουν.

Οι ηγέτες του κόσμου έχουν μία «νομική υποχρέωση, να μην κάνουν πόλεμο», είπε.

«Το μήνυμά μου προς τους ηγέτες, τους πολιτικούς αξιωματούχους είναι το ακόλουθο: υπόκεισθε σε μία νομική υποχρέωση: Οποιες και να είναι οι άλλες ηθικές υποχρεώσεις σας, έχετε την νόμιμη υποχρέωση να προστατεύετε τα δικαιώματα του ανθρώπου και να μη κάνετε πόλεμο», είπε.

Η Επιτροπή Νόμπελ «δεν είναι δικαστήριο»

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ Γιούργκεν Βάτνε Φρίντνες, η οποία απένειμε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι, αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ της οποίας προΐστατο η βραβευθείσα.

«Δεν είμαστε δικαστήριο. Πρόκειται για δική της έκθεση, για την έκθεση της επιτροπής και φυσικά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό και την ακεραιότητά της», σχολίασε ο Γιούργκεν Βάτνε Φρίντνες (Jørgen Watne Frydnes) όταν ρωτήθηκε σχετικά από το AFP.

«Ωστόσο, αυτό αποτελεί έργο μιας επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ. Εναπόκειται στο Διεθνές Δικαστήριο να εκδώσει την τελική απόφαση», πρόσθεσε.

Η 85χρονη Νάβι Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ υποστήριξε σήμερα ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 που απονεμήθηκε στη Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ