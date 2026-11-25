Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη περιπέτεια των ομήρων που κρατούνταν από ενόπλους σε σουπερμάρκετ στην πόλη Καρταχένα της Κολομβίας, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας προχώρησαν στην απελευθέρωσή τους.
Τέλος στο θρίλερ της ομηρείας στην Κολομβία – Νεκρός ένας από τους δράστες, απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι (φώτος)
Τέλος στην πολύωρη ομηρεία σε σουπερμάρκετ στην Καρταχένα, η οποία ξεκίνησε έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής.
Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι όλοι οι όμηροι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ένας από τους δράστες σκοτώθηκε.
🟥Cerca de 20 personas continúan secuestradas en los almacenes Éxito de La Castellana, en Cartagena de Indias. Según la información conocida, los responsables exigen 7.000 millones de pesos por su liberación. https://t.co/hDUA4lDclE— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 25, 2026
Πώς ξεκίνησε η ομηρεία
Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής.
Περίπου 30 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι σε κατάστημα της αλυσίδας Éxito, στη συνοικία Λα Καστεγιάνα, με τις αρχές να κινητοποιούν ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων απελευθερώθηκαν δέκα όμηροι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένες γυναίκες, σύμφωνα με το AFP.
Συγγενείς εργαζομένων του σουπερμάρκετ συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, αναμένοντας με αγωνία ενημέρωση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.
Στην Καρταχένα μετέβη ο πρόεδρος της χώρας
Ο πρόεδρος της Κολομβίας μετέβη στην Καρταχένα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής ανταρτικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων στην υπόθεση.
Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για εγκληματίες και όχι για μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η ομηρεία τερματίστηκε έπειτα από περίπου 16 ώρες, με τον πρόεδρο της χώρας να χαρακτηρίζει την επιχείρηση απόλυτα επιτυχημένη.
Εν μέσω επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας
Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενα προβλήματα ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Όπως επισημαίνει το AFP, ο Ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον περασμένο Αύγουστο, έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς, ωστόσο, να έχει ανακοπεί η αύξηση των περιστατικών βίας.
Πηγές: Reuters / AFP / dpa / Associated Press
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