Η πρώτη ενημέρωση της Κέιτι Ζακαράια – Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου (βίντεο)

Η Ζακαράια γνωστοποίησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα να υποβάλει την παραίτησή της. Παράλληλα, αναφέρθηκε θετικά στη θητεία της Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό στέλεχος της αμερικανικής ομάδας και ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της, σύμφωνα με το Reuters.

Η εξέλιξη σημειώνεται στον απόηχο δημοσιευμάτων για καταγγελίες σε βάρος της Γκίλφοϊλ, αλλά και δημόσιων τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες εξέφραζε δυσαρέσκεια για την κατάσταση.

Η πρώτη ενημέρωση της νέας εκπροσώπου Τύπου αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Όπως σημειώνει η Washington Post, η Ζακαράια απάντησε μόλις σε τρεις ερωτήσεις πριν ολοκληρώσει την παρουσία της. Ο Independent αποδίδει τη μικρή διάρκεια της ενημέρωσης σε προγραμματισμένη μετακίνηση του Αμερικανού προέδρου.

Η Κέιτι Ζακαράια είχε αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η επιλογή της είχε ανακοινωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τον ίδιο να την παρουσιάζει ως πιστή υποστηρίκτριά του και ενεργό μέλος του κινήματος MAGA.

Η Ζακαράια είναι η έκτη εκπρόσωπος Τύπου που υπηρετεί στον Λευκό Οίκο κατά τις δύο προεδρικές θητείες του Τραμπ. Η προκάτοχός της, Καρολάιν Λέβιτ, είχε αποχωρήσει στα τέλη Αυγούστου, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Το προφίλ της νέας εκπροσώπου Τύπου

Η Κέιτι Ζακαράια κατάγεται από την Καλιφόρνια και έχει νομικές σπουδές. Είναι απόφοιτη Πολιτικών Επιστημών του Pepperdine University από το 2007, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε και τη Νομική Σχολή του ίδιου πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων είχε ενεργό παρουσία στον χώρο των Ρεπουμπλικανών, καθώς διετέλεσε πρόεδρος της αντίστοιχης φοιτητικής οργάνωσης. Παράλληλα, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, αλλά και στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο επαγγελματικό της βιογραφικό περιλαμβάνεται και θητεία στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου εργάστηκε ως εκπρόσωπος Τύπου και αναπληρώτρια βοηθός υπουργού με αρμοδιότητα τη δημόσια επικοινωνία. Σύμφωνα με το Axios, παρέμεινε στη θέση αυτή για περίπου έξι εβδομάδες και ανακοίνωσε την αποχώρησή της στα τέλη Μαρτίου 2026.

Πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια είχε εργαστεί και ως σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media & Technology Group, μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social. Είχε ακόμη διατελέσει νομική σύμβουλος στον συντηρητικό οργανισμό Fix California, ο οποίος ιδρύθηκε από τον στενό σύμμαχο του Τραμπ, Ρικ Γκρένελ.

Η ίδια συμμετείχε και στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, με δράση σε κρίσιμες πολιτείες, ενώ έχει εμφανιστεί και ως πολιτική σχολιάστρια σε τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Fox News και το Newsmax.

Στο παρελθόν εργάστηκε επίσης στο Pepperdine University, όπου διετέλεσε διευθύντρια ανάπτυξης για ειδικά προγράμματα την περίοδο 2023-2025. Παράλληλα, συμμετέχει στο Dean’s Council της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είναι παντρεμένη με τον κινηματογραφικό παραγωγό Τάιλερ Ζακαρία και έχει τέσσερα παιδιά.