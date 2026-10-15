Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αεροπορική βάση – Καταστράφηκαν έξι βομβαρδιστικά αξίας εκατομμυρίων

Σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές διαφορετικού βαθμού και στα έξι αεροσκάφη.

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής στο εν λόγω αεροδρόμιο.

Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης στις ουκρανικές πόλεις κοντά στην γραμμή του μετώπου.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωση του στην εφαρμογή Telegram ότι χρησιμοποίησε το ακτοπυραυλικό σύστημα Neptune στην επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ