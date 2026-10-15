Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά- βομβαρδιστικά τύπου Su-34M κατά την διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ που βρίσκεται στην περιφέρεια Βαρόνεζ της Ρωσίας.
Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αεροπορική βάση – Καταστράφηκαν έξι βομβαρδιστικά αξίας εκατομμυρίων
Με πυραύλους Neptune ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε νυχτερινή επίθεση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ. Δορυφορικές εικόνες που επιβεβαιώθηκαν από το Reuters καταγράφουν τις καταστροφές στις εγκαταστάσεις.
Σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές διαφορετικού βαθμού και στα έξι αεροσκάφη.
Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής στο εν λόγω αεροδρόμιο.
Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης στις ουκρανικές πόλεις κοντά στην γραμμή του μετώπου.
Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωση του στην εφαρμογή Telegram ότι χρησιμοποίησε το ακτοπυραυλικό σύστημα Neptune στην επίθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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