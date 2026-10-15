Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι το ρωσικό ντίζελ έχει αρχίσει να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι εξαγωγές ρωσικού ντίζελ έχουν αρχίσει να φτάνουν στις παγκόσμιες αγορές και θα έχουν θετικό αντίκτυπο, αλλά δεν θα τις σταθεροποιήσουν πλήρως.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχει αυτήν την περίοδο ένταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές λόγω πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να ξαναρχίσει σύντομα τις εξαγωγές ντίζελ, ύστερα από συμφωνία που επετεύχθη με τις ΗΠΑ και τη μερική άρση των περιορισμών που είχε επιβάλει.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει τις παγκόσμιες αγορές με ντίζελ σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, και η κυβέρνησή του ήρε προσωρινά αμερικανικές κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα.

Η Ρωσία ήρε εν μέρει την απαγόρευση που είχε επιβάλει στις εξαγωγές ντίζελ από τις 10 Οκτωβρίου μετά τη συμφωνία αυτή.

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ, πλήττοντας ρωσικά διυλιστήρια, παρά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Το Κίεβο «συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα κατά των εγκαταστάσεων αυτών. Με αυτό τον τρόπο, έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ και των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν «στην άρνηση του καθεστώτος του Κιέβου και του Ζελένσκι προσωπικά να δεσμευθούν στην οδό της ειρήνης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ