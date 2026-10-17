Σρι Λάνκα: Γενική διακοπή ρεύματος μετά την υπερπαραγωγή ηλιακής ενέργειας

Η χώρα παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο για περισσότερες από δύο ώρες, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της παροχής.

Η κρατική εταιρεία Electricity Distribution Lanka (EDL) ανέφερε ότι μηχανικοί εργάζονταν για την αποκατάσταση βλάβης που επηρέαζε ολόκληρο το δίκτυο. Οι αρχές υποψιάζονταν ότι η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια προκάλεσε το πρόβλημα. Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Anura Karunathilaka, δήλωσε ότι οι αρχές ελπίζουν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση «σταδιακά».

«Ζητούμε από τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες να αποσυνδέσουν τα συστήματά τους μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αποκατάστασης», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του.

Το εθνικό δίκτυο είχε διακοπεί και τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η παραγωγή ηλιακής ενέργειας ξεπέρασε την κατανάλωση κατά τη διάρκεια μιας φωτεινής, ηλιόλουστης Κυριακής. Η αποκατάσταση της παροχής χρειάστηκε περισσότερες από έξι ώρες.

Η εγκατεστημένη ισχύς ηλιακής ενέργειας στη χώρα ξεπερνά ελαφρώς τα 3.000 μεγαβάτ, ενώ η ημερήσια ζήτηση κυμαίνεται από 2.000 έως 2.500 μεγαβάτ.

Μετά την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων, οι καταναλωτές ενθαρρύνθηκαν να στραφούν στην ηλιακή ενέργεια και να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργειά τους στο δίκτυο. Αυτό δημιούργησε ανισορροπίες τις οποίες ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε σχεδόν 4.400 μεγαβάτ μέσα σε τρία χρόνια, αύξηση κατά 388% σε σχέση με το 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ