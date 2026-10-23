Η Γενική Στατιστική Αρχή της Σαουδικής Αραβίας αναβάλλει το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ για τα Δεδομένα, αλλά και το Δεύτερο Φόρουμ Στατιστικής της Σαουδικής Αραβίας, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 9-12 Νοεμβρίου 2026 στο Ριάντ.
Σαουδική Αραβία: Αναβάλλεται για το 2027 το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ για τα Δεδομένα
Για το 2027 μετατίθενται το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ για τα Δεδομένα και το Δεύτερο Φόρουμ Στατιστικής της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν προγραμματισμένα για τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου στο Ριάντ
Η διεξαγωγή των αναφερόμενων φόρουμ αναβάλλεται για το 2027, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η ίδια αρχή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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