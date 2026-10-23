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Διεθνή

Σαουδική Αραβία: Αναβάλλονται για το 2027 το Παγκόσμιο Φόρουμ Δεδομένων του ΟΗΕ και το Στατιστικό Φόρουμ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η διεξαγωγή των αναφερόμενων φόρουμ αναβάλλεται για το 2027, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η ίδια αρχή.

Η Γενική Στατιστική Αρχή της Σαουδικής Αραβίας αναβάλλει το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ για τα Δεδομένα, αλλά και το Δεύτερο Φόρουμ Στατιστικής της χώρας, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 9-12 Νοεμβρίου 2026 στο Ριάντ.

Η διεξαγωγή των αναφερόμενων φόρουμ αναβάλλεται για το 2027, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η ίδια αρχή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#Σαουδική Αραβία

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