Επαγγελματική Διαχείριση Ακινήτων: Προστατεύοντας την αξία της περιουσίας σου

Η αγορά ενός ακινήτου αποτελεί για ένα άτομο μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής του. Η προστασία και διατήρηση της αξίας αυτής της επένδυσης, όμως, δεν διασφαλίζεται με την υπογραφή ενός συμβολαίου ή την παράδοση των κλειδιών. Αντίθετα, τότε αρχίζει μια εξίσου σημαντική διαδικασία: η σωστή διαχείριση και συντήρησή του σε βάθος χρόνου.

Ένα ακίνητο μπορεί να βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, να έχει κατασκευαστεί με ποιοτικά υλικά και να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει ή να αυξήσει την αξία του. Εάν, όμως, δεν συντηρείται σωστά και οι ανάγκες του αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, η εικόνα και η λειτουργικότητά του σταδιακά υποβαθμίζονται.

Γι’ αυτό και η επαγγελματική διαχείριση ακινήτων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα επιπλέον λειτουργικό κόστος, αλλά ως επένδυση στην ίδια την περιουσία.

Από την αντιμετώπιση στην πρόληψη

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης είναι ότι μετατοπίζει τη λογική από την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόληψή τους.

Κάθε κτήριο έχει διαρκείς ανάγκες. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, υδραυλικά συστήματα, πυρασφάλεια, εξωτερικές επιφάνειες και κοινόχρηστοι χώροι χρειάζονται τακτικό έλεγχο και συντήρηση.

Όταν υπάρχει οργανωμένος προγραμματισμός, μικρές φθορές μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν προτού εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα. Έτσι, περιορίζεται ο κίνδυνος έκτακτων και υψηλών δαπανών, ενισχύεται η ασφάλεια και παρατείνεται η διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. Η αναβολή της συντήρησης μπορεί βραχυπρόθεσμα να φαίνεται ως εξοικονόμηση. Μακροπρόθεσμα, όμως, συχνά μεταφράζεται σε μεγαλύτερο κόστος.

Η επαγγελματική διαχείριση, άλλωστε, είναι πολύ περισσότερα από την είσπραξη κοινοχρήστων, την πληρωμή λογαριασμών ή την επικοινωνία με ένα συνεργείο όταν παρουσιαστεί μια βλάβη. Απαιτεί γνώση των αναγκών ενός κτηρίου, συντονισμό επαγγελματιών και προμηθευτών, παρακολούθηση εργασιών, οικονομική διαχείριση, προγραμματισμό συντήρησης και συνεχή επικοινωνία με ιδιοκτήτες και ενοίκους. Απαιτεί, δηλαδή, συνέπεια, οργάνωση και ευθύνη.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Στην Κύπρο γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι κοινόκτητες οικοδομές: καθυστερήσεις στην καταβολή κοινοχρήστων, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, αναβολή αναγκαίων εργασιών συντήρησης, έλλειψη διαφάνειας και ανεπαρκής οικονομικός προγραμματισμός.

Οι συνέπειες είναι πλέον ορατές. Υπάρχουν οικοδομές που παραμένουν για χρόνια χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση, κτήρια με σοβαρές φθορές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητήματα ασφάλειας, αλλά και περιουσίες που σταδιακά χάνουν μέρος της αξίας τους.

Γι’ αυτό και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η νέα νομοθεσία πρέπει να διευκολύνει τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων από τις Διαχειριστικές Επιτροπές, να ενισχύει τους μηχανισμούς είσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, να καθιστά σαφέστερες τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και να ενισχύει τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.

Παράλληλα, πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη εποπτεία και συστηματικότερη συντήρηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα πρόβλημα να γίνει σοβαρό ή ακόμη και επικίνδυνο για να παρέμβουμε. Η πρόληψη πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε το κτηριακό μας απόθεμα.

Είναι, επομένως, αναγκαίο η εξέταση του νέου πλαισίου να ολοκληρωθεί το συντομότερο και η σχετική νομοθεσία να οδηγηθεί προς ψήφιση. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την περιουσία χιλιάδων πολιτών.

Η επιλογή ενός σωστού επαγγελματία

Η νομοθετική μεταρρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δεν αρκεί όμως από μόνη της. Η αποτελεσματική διαχείριση των κτηρίων προϋποθέτει στην πράξη υπευθυνότητα, πρόληψη, διαφάνεια και, κυρίως, επαγγελματισμό.

Γι’ αυτό και οι ιδιοκτήτες και οι Διαχειριστικές Επιτροπές πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά σε ποιους εμπιστεύονται τη διαχείριση της περιουσίας τους. Οργανωμένες και αξιόπιστες επαγγελματικές εταιρείες, με την απαιτούμενη εμπειρία και συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας, μπορούν να διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Η συμμετοχή τους, κατά προτίμηση, στον Σύνδεσμο Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο αξιοπιστίας και επαγγελματισμού.

Η σημασία της επιλογής του κατάλληλου επαγγελματία γίνεται ακόμη πιο εμφανής σήμερα, με την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών που προσφέρουν λύσεις διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών σε χαμηλό κόστος. Αναμφίβολα, η τεχνολογία αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο. Ωστόσο, η χρήση μιας ψηφιακής πλατφόρμας δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη επαγγελματική διαχείριση.

Και αυτό γιατί η διαχείριση μιας κοινόκτητης οικοδομής είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, που εκτείνεται πολύ πέρα από τις δυνατότητες ενός λογισμικού. Περιλαμβάνει οικονομικό προγραμματισμό, τεχνική παρακολούθηση, συντονισμό εργασιών, προληπτική συντήρηση και έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, απαιτεί τη διαχείριση διαφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που συχνά χρειάζονται άμεση παρέμβαση, εμπειρία και σωστή κρίση.

Επομένως, η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία και την εξειδικευμένη γνώση. Η ουσιαστική επαγγελματική διαχείριση βασίζεται στον συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των οργανωμένων επαγγελματικών εταιρειών, οι οποίες δεν περιορίζονται στη διεκπεραίωση διαδικασιών, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών ενός κτηρίου.

Η ανάθεση της διαχείρισης σε κατάλληλους επαγγελματίες συμβάλλει, συνεπώς, όχι μόνο στην εύρυθμη λειτουργία μιας οικοδομής, αλλά και στη σωστή συντήρησή της και, κατ’ επέκταση, στην προστασία της περιουσίας και της αξίας των ακινήτων των ιδιοκτητών.

Η επαγγελματική διαχείριση αποτελεί επένδυση

Καθώς η αγορά ακινήτων εξελίσσεται, πρέπει να εξελιχθεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Η επαγγελματική διαχείριση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μία ουσιαστική επένδυση στην προστασία της περιουσίας και στη διατήρηση της αξίας της σε βάθος χρόνου.

Γιατί η αξία ενός ακινήτου δεν εξαρτάται μόνο από το πώς κατασκευάστηκε, την περιοχή στην οποία βρίσκεται ή από το πόσο κόστισε όταν αγοράστηκε. Εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε, το συντηρούμε και το προστατεύουμε στα χρόνια που ακολουθούν.

*Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης – Εκτιμητής Ακινήτων

Β’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών Κύπρου