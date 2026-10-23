Ο Έλον Μασκ απειλεί τους Δημοκρατικούς που σχεδιάζουν έρευνες σε βάρος του: «Θα βρω ποιοι κινούν τα νήματα και θα τους κυνηγήσω»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επέλεξε να απαντήσει με ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, προειδοποιώντας ότι θα αναζητήσει τα πρόσωπα που, κατά την άποψή του, βρίσκονται πίσω από τις πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων του.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο οι Δημοκρατικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν στο μικροσκόπιο τις σχέσεις των επιχειρήσεων του Μασκ με το αμερικανικό Δημόσιο, καθώς και τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω της πλατφόρμας X, ο Μασκ έγραψε ότι «όποιος ζει με το σπαθί, πεθαίνει από το σπαθί», για να προσθέσει στη συνέχεια πως όσοι στρέφονται εναντίον του θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σκοπεύει να εντοπίσει εκείνους που πραγματικά κατευθύνουν τις ενέργειές τους.

«Θα τους κυνηγήσω, όχι μόνο τις μαριονέτες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να εξηγήσει σε ποιους συγκεκριμένα αναφερόταν ή τι μορφή θα μπορούσαν να λάβουν οι ενέργειες που προανήγγειλε.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να επικρίνουν το γεγονός ότι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως απευθύνει τέτοιου είδους προειδοποιήσεις προς πολιτικούς που εξετάζουν την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στο επίκεντρο οι κρατικές συμβάσεις και το DOGE

Σύμφωνα με το Politico, οι σχεδιαζόμενες έρευνες θα μπορούσαν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Μασκ, με βασικό ερώτημα κατά πόσον η στενή σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ δημιούργησε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις κρατικές συμβάσεις που έχουν εξασφαλίσει εταιρείες του, κυρίως η SpaceX, καθώς και στα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη συνεργασία τους με ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο ενδέχεται να βρεθεί η δράση του στο DOGE, τον μηχανισμό κυβερνητικής αποδοτικότητας μέσω του οποίου προωθήθηκαν εκτεταμένες περικοπές προσωπικού και δημόσιων δαπανών.

Ο Μασκ είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προτού αποχωρήσει από την κυβερνητική του θέση τον Μάιο του 2025.

Οι παρεμβάσεις του DOGE είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο για τις συνέπειες στη λειτουργία ομοσπονδιακών υπηρεσιών όσο και για την πρόσβαση συνεργατών του επιχειρηματία σε ευαίσθητες πληροφορίες πολιτών.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Μαξίν Ντέξτερ υποστήριξε ότι η περίπτωση Μασκ αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα σχετικά με την εξάρτηση του αμερικανικού Δημοσίου από μεγάλους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Κατά την ίδια, είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσον δημόσια κονδύλια και κυβερνητικές συμβάσεις ενισχύουν την οικονομική ισχύ επιχειρηματιών που ταυτόχρονα αποκτούν σημαντική πολιτική επιρροή.

Ερωτήματα για τον ρόλο του στην Ουκρανία

Ένα ακόμη ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα αφορά τη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starlink και τις επιπτώσεις αποφάσεων της SpaceX στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Μασκ φέρεται να έδωσε εντολή για περιορισμό των ταχυτήτων της στρατιωτικής υπηρεσίας Starshield, γεγονός που, όπως αναφέρεται, δημιούργησε προβλήματα στη χρήση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ του επιχειρηματία και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί ότι διέταξε την επιβολή τέτοιων περιορισμών, ενώ ο Μασκ είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη στρατιωτική χρήση του δικτύου βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της πολιτικής ηγεσίας.

Η Δημοκρατική βουλεύτρια Πραμίλα Τζαγιαπάλ εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι ένας ιδιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί σημαντικές συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, μπορεί να επηρεάζει κρίσιμες επικοινωνιακές υποδομές σε μια εμπόλεμη χώρα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εξάρτησης των ουκρανικών δυνάμεων από δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας για τον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στην πλατφόρμα X

Η δημόσια προειδοποίηση του Μασκ προκάλεσε επικριτικά σχόλια ακόμη και στην πλατφόρμα που ο ίδιος ελέγχει.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ειρωνικά την αντίδρασή του, σημειώνοντας ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί θεσμική αρμοδιότητα του Κογκρέσου και όχι προσωπική επίθεση εναντίον του.

Ο γνωστός δημιουργός τεχνολογικού περιεχομένου Ζακ Νέλσον, γνωστός ως JerryRigEverything, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προειδοποιήσεων του επιχειρηματία, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση είχε πρόσβαση σε πληροφορίες και μηχανισμούς ελέγχου που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί απάτης.

Ο Νέλσον χαρακτήρισε τη στάση του Μασκ περισσότερο επικοινωνιακή επίδειξη παρά ουσιαστική παρέμβαση.

Το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικών ερευνών παραμένει, πάντως, άμεσα συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου. Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τις αρμόδιες επιτροπές, να ζητήσουν επίσημα έγγραφα και να καλέσουν μάρτυρες για κατάθεση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η επιχειρηματική δραστηριότητα του Μασκ και η σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο μιας νέας πολιτικής σύγκρουσης στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Reuters, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση των ουκρανικών δυνάμεων στην υπηρεσία Starshield, δίνοντας έτσι και θεσμική διάσταση στις καταγγελίες