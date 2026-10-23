Παρά τις πιέσεις που συνεχίζουν να ασκούν η μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι προοπτικές για τον παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν θετικές. Σύμφωνα με την έκθεση Global Powers of Construction 2025 της Deloitte, ο κλάδος αναμένεται να αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,9% μέχρι το 2030, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την αστικοποίηση, τις επενδύσεις σε υποδομές και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μεγάλων ομίλων.
Ρυθμός ανάπτυξης 5,9% έως το 2030 βλέπει η Deloitte για τον παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο
Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου παραμένουν θετικές. Η αστικοποίηση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη των υποδομών και του κλάδου των κατασκευών
Η έκθεση εξετάζει τις επιδόσεις των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες το 2025 κατέγραψαν συνολικά έσοδα 1,972 τρισ. δολαρίων. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε οριακή υποχώρηση 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος στις βασικές αγορές του.
Παρά τη μικρή μείωση των εσόδων, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική χρηματιστηριακή αξία των κορυφαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 12% το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του κλάδου.
Η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί την κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια κατασκευαστική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας το 48,5% των συνολικών πωλήσεων των μεγαλύτερων εταιρειών. Ωστόσο, οι κινεζικοί όμιλοι κατέγραψαν μείωση εσόδων κατά 5,5% το 2025. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,9%, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς κατοικίας. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη, με τις συνολικές πωλήσεις τους να αυξάνονται κατά περίπου 9%.
Σύμφωνα με τη Deloitte, η αστικοποίηση θα παραμείνει ο σημαντικότερος παράγοντας στήριξης της μακροπρόθεσμης ζήτησης. Σήμερα περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε αστικά κέντρα, ενώ μέχρι το 2050 σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τις πόλεις, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για κατοικίες, μεταφορικές υποδομές και δημόσια έργα.
Παράλληλα, η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας αναδεικνύονται σε βασικά χαρακτηριστικά των κορυφαίων ομίλων του κλάδου. Το 2025, οι πωλήσεις από δραστηριότητες εκτός του παραδοσιακού κατασκευαστικού αντικειμένου αντιστοιχούσαν στο 26,7% των συνολικών εσόδων των 30 μεγαλύτερων εταιρειών, ενώ το 24,7% των πωλήσεών τους προήλθε από διεθνείς αγορές.
Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο σε τομείς όπως το real estate, οι βιομηχανικές υπηρεσίες, ακόμη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στους οικονομικούς κύκλους. Την ίδια στιγμή, η διεθνής δραστηριότητα ενισχύεται, με σχεδόν το ένα τέταρτο των πωλήσεων των κορυφαίων εταιρειών να προέρχεται πλέον από αγορές εκτός της χώρας έδρας τους.
Πρωταγωνιστές στη διεθνοποίηση παραμένουν οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστικοί όμιλοι, οι οποίοι αντλούν το 67% των συνολικών πωλήσεών τους από το εξωτερικό. Αντίθετα, οι μεγάλοι όμιλοι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως στις εσωτερικές τους αγορές.
Η έκθεση καταλήγει ότι, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, οι μακροπρόθεσμες τάσεις που διαμορφώνουν τη ζήτηση για υποδομές και αστικές αναπτύξεις δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.
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