Τραμπ: Επιμένει για το τείχος με το Μεξικό και προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο - Αντιδρούν ακόμη και Ρεπουμπλικανοί

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε την Τετάρτη επείγον αίτημα, ζητώντας την αναστολή δικαστικής απόφασης που έχει παγώσει τις εργασίες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Big Bend, όπου σχεδιάζεται η επέκταση των υποδομών συνοριακής ασφάλειας.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ενίσχυση των φυσικών εμποδίων στα σύνορα ως βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο από περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικούς παράγοντες, αλλά και από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, λόγω των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Δικαστική διαμάχη για τις εξαιρέσεις από τη νομοθεσία

Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ακολουθεί απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού Κάθλιν Κάρντον στο Ελ Πάσο, η οποία στις 2 Οκτωβρίου διέταξε την προσωρινή αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών.

Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε ύστερα από αγωγή που κατέθεσαν το Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα, εργαζόμενος στην περιοχή του Big Bend και ομάδα πολιτών που επιδιώκει την προστασία ιστορικής εκκλησίας στη Ρουϊδόσα του Τέξας.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι εργασίες για την επέκταση του τείχους ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές, ενώ εκφράζουν ανησυχίες και για την ακεραιότητα της ιστορικής εκκλησίας, η οποία είναι κατασκευασμένη από ευαίσθητα παραδοσιακά υλικά.

Στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να εξαιρέσει τα έργα από την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και άλλων νομοθετικών διατάξεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η κατασκευή τους.

Οι σχετικές εξαιρέσεις εγκρίθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου από την πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον διάδοχό της, Μάρκγουεϊν Μούλιν.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει την περιοχή ως σημείο αυξημένων παράτυπων διελεύσεων, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των συνόρων.

Η δικαστής Κάρντον, ωστόσο, έκρινε ότι οι εξαιρέσεις αυτές υπερέβαιναν τα όρια της εξουσίας που παρέχει η νομοθεσία στους αρμόδιους υπουργούς.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ

Με την επείγουσα αίτησή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει ή να αναστείλει την προσωρινή δικαστική απαγόρευση, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη του έργου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το Κογκρέσο έχει παραχωρήσει ρητά στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας την αρμοδιότητα να προχωρεί στην κατασκευή συνοριακών φραγμάτων, ακόμη και όταν αυτό προϋποθέτει την παράκαμψη ορισμένων νομοθετικών απαιτήσεων.

Κατά το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι συγκεκριμένες εξουσίες αποσκοπούν στην ταχεία υλοποίηση έργων που θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία των αμερικανικών συνόρων.

Η νομική διαμάχη επικεντρώνεται, επομένως, όχι μόνο στην κατασκευή του τείχους, αλλά και στα όρια της εξουσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να παρακάμπτει νομοθετικές διαδικασίες όταν επικαλείται λόγους εθνικής και συνοριακής ασφάλειας.

Αντιδράσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς

Το επίμαχο τμήμα των συνόρων βρίσκεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Big Bend, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ελ Πάσο, η οποία ξεχωρίζει για το φυσικό τοπίο και την πλούσια άγρια ζωή της.

Η προοπτική κατασκευής πρόσθετων συνοριακών υποδομών έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι παρεμβάσεις ενδέχεται να αλλοιώσουν το οικοσύστημα και να επηρεάσουν την πανίδα της περιοχής.

Οι αντιδράσεις είχαν οδηγήσει την κυβέρνηση Τραμπ, τον περασμένο Αύγουστο, στην απόφαση να αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες στο Big Bend.

Μέχρι τότε, συνεργεία είχαν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν βλάστηση και να προετοιμάζουν εκτάσεις για τη δημιουργία δρόμων και άλλων εγκαταστάσεων συνοριακής επιτήρησης.

Οι εργασίες προκάλεσαν διαμαρτυρίες από τοπικές κοινότητες και περιβαλλοντικούς φορείς, με την αντίθεση στο έργο να ξεπερνά τις παραδοσιακές κομματικές διαχωριστικές γραμμές.

Παρά την αρχική αναστολή και τις δικαστικές προσφυγές, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει στην προώθηση των σχεδιασμών της, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των συνόρων παραμένει βασική προτεραιότητα.

Η τελική στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να κρίνει κατά πόσον οι εργασίες μπορούν να επαναρχίσουν όσο συνεχίζεται η δικαστική εξέταση της υπόθεσης.