Αποκαλύψεις-φωτιά για τον γαμπρό του Τραμπ: Τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο και χρήματα από τη Μέση Ανατολή - Τι εντόπισαν οι Ολλανδοί κατάσκοποι

Η αναφορά στην Κύπρο αποτελεί μία από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές της έρευνας του Αμερικανού δημοσιογράφου Μάθιου Κόουλ, απόσπασμα του επερχόμενου βιβλίου του οποίου δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έρευνα, μεγάλα χρηματικά ποσά φέρονται να μεταφέρθηκαν από το Ισραήλ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού καταλήξουν σε άλλους προορισμούς.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδίδεται σε πρόσωπο που, κατά τον δημοσιογράφο, είχε γνώση των επίμαχων συναλλαγών και φέρεται να είχε συνεργαστεί με τον Κούσνερ στη μεταφορά κεφαλαίων.

Η κυπριακή διαδρομή των χρημάτων

Η αναφορά στους κυπριακούς τραπεζικούς λογαριασμούς συνδέεται με τους ισχυρισμούς για τη λειτουργία δύο λογαριασμών, με τις κωδικές ονομασίες «Alpha» και «Beta», μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν κεφάλαια που προέρχονταν από χώρες του Κόλπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δεύτερος λογαριασμός, στον οποίο, σύμφωνα με το Vanity Fair, φέρεται να κατευθύνθηκε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενθαρρύνει τον Κούσνερ να τοποθετήσει τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, ώστε η συναλλαγή να εμφανίζεται ως κρατική οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών για τις μεταγενέστερες μεταφορές χρημάτων προκύπτει και η κυπριακή διάσταση, καθώς αναφέρεται ότι μέρος των κεφαλαίων πέρασε από λογαριασμούς στην Κύπρο.

Το περιοδικό δεν κατονομάζει κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα, δεν παραθέτει αριθμούς λογαριασμών και δεν διευκρινίζει το ακριβές ύψος των ποσών που φέρονται να πέρασαν από την Κύπρο.

Επιπλέον, δεν παρουσιάζονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κυπριακές τράπεζες ή άλλα πρόσωπα στην Κύπρο γνώριζαν για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Πώς αποκαλύφθηκαν οι ύποπτες συναλλαγές

Η έρευνα του Vanity Fair συνδέει τις καταγγελλόμενες οικονομικές συναλλαγές με μια επιχείρηση των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Κόουλ, η ολλανδική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (MIVD) κατάφερε στις αρχές του 2018 να παρακολουθεί την οθόνη του κινητού του Κούσνερ, αξιοποιώντας πληροφορίες που προέρχονταν από πρώην συνεργάτη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε όταν οι Ολλανδοί εντόπισαν σε ρωσικό διακομιστή στιγμιότυπα οθόνης από το iPhone του Αμερικανού αξιωματούχου.

Κατά την παρακολούθηση, οι πράκτορες φέρονται να διαπίστωσαν ότι ο Κούσνερ είχε πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ντουμπάι, στον οποίο είχαν κατατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω τράπεζας του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με πηγή του δημοσιογράφου, από τον λογαριασμό αυτό πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών προς διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας πολέμαρχος, ένας μισθοφόρος και ένα άτομο που φέρεται να είχε εργαστεί ως πληρωμένος δολοφόνος.

Δισεκατομμύρια από τη Μέση Ανατολή

Το Vanity Fair συνδέει τις επίμαχες συναλλαγές με τις σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Κούσνερ με τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της έρευνας, ο Κούσνερ είχε συζητήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού για την προώθηση διπλωματικών και πολιτικών στόχων στην περιοχή.

Οι αρχικές συζητήσεις φέρονται να αφορούσαν ποσά που ξεπερνούσαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η έρευνα υποστηρίζει ότι περίπου δύο δισεκατομμύρια τοποθετήθηκαν τελικά σε λογαριασμούς με τους οποίους φέρεται να συνδεόταν ο Κούσνερ.

Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις συνδέονται, κατά το δημοσίευμα, με τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών, καθώς και με ευρύτερες διπλωματικές επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τα ερωτήματα για την Κύπρο

Η αναφορά σε κυπριακούς τραπεζικούς λογαριασμούς δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία δεν απαντώνται από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μεταξύ αυτών είναι ποια τραπεζικά ιδρύματα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν, ποιο ήταν το ύψος των χρημάτων που μεταφέρθηκαν, ποιοι εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των λογαριασμών και ποιος ήταν ο τελικός προορισμός των κεφαλαίων.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης κατά πόσον οι συγκεκριμένες συναλλαγές, εφόσον πραγματοποιήθηκαν, αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου από αρμόδιες εποπτικές ή διωκτικές αρχές.

Πρόκειται για ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, λόγω της αναφοράς του διεθνούς δημοσιεύματος στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ωστόσο, η αναφορά σε μεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας και δεν τεκμηριώνει εμπλοκή κυπριακών ιδρυμάτων σε οποιαδήποτε αξιόποινη δραστηριότητα.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ απέρριψε κατηγορηματικά το σύνολο των ισχυρισμών του Vanity Fair, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και ανυπόστατους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι ο συγγραφέας δεν παρουσίασε κανένα τραπεζικό έγγραφο, αποδεικτικό εμβάσματος, αριθμό λογαριασμού ή άλλο επαληθεύσιμο στοιχείο που να στηρίζει τις καταγγελίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν προκύψει από τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών MIVD, από την πλευρά της, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες για την παρακολούθηση, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει τις επιχειρησιακές μεθόδους και τις πηγές της.

Οι αποκαλύψεις του αμερικανικού περιοδικού παραμένουν, συνεπώς, ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία. Η αναφορά στην Κύπρο αποτελεί πάντως μια ξεχωριστή πτυχή της υπόθεσης, η οποία θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν κυπριακοί τραπεζικοί λογαριασμοί.

Πηγή: Vanity Fair – Έρευνα του Matthew Cole