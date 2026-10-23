Ιορδανία: Έξι νεκροί από επίθεση σε κηδεία σε ελληνορθόδοξο ναό (βίντεο)

Ένοπλοι έφτασαν με όχημα, πυροβόλησαν κατά των συγκεντρωμένων και στη συνέχεια διέφυγαν. Μάρτυρας είπε στην κρατική τηλεόραση Al Mamlaka ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου πέντε λεπτά. Ορισμένοι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους δράστες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μαζέν αλ Φαράγια επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε από ομάδα εξτρεμιστών. Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ δεσμεύθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρότατα και τόνισε πως η επίθεση δεν θα διασπάσει την ενότητα των Ιορδανών.

🇯🇴 More security footage has emerged showing the attackers from today's shooting in Jordan... One of their weapons apparently MALFUNCTIONED before they reached the church. There were 3 attackers, one carrying an automatic weapon, and two armed with handguns. One of the attackers appears to have suffered a weapons malfunction and therefore did not make it to the church or participate in the shooting... Writer: Samuel https://t.co/FlcC3siQMQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2026

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν μετέβη στο Καράκ και προήδρευσε σε σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία συμμετείχαν αρμόδιοι υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι. Ισχυρές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή του ναού. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεσμεύθηκαν να δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους.

Την επίθεση καταδίκασε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαιη, δειλή και αιματηρή». Ο Πατριάρχης, στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται και η Ιορδανία, εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ιορδανικό λαό και στη χασεμιτική ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, το έγκλημα προκάλεσε βαθιά οδύνη σε όλες τις χριστιανικές κοινότητες.

Ο Θεόφιλος Γ’ διαμήνυσε ότι η τρομοκρατία δεν θα εκδιώξει τους χριστιανούς από τους Αγίους Τόπους. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τη γη μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι «τα παιδιά αυτής της γης και οι ζωντανές ρίζες της» και συμμετέχουν στην ιστορία, το παρόν και το μέλλον της.

Ο Πατριάρχης επισήμανε ότι, αν στόχος της επίθεσης είναι να ξεριζώσει τους χριστιανούς, τότε ο δεσμός τους με τη γη τους θα γίνει ακόμη ισχυρότερος. Παρά τον πόνο, πρόσθεσε, η επίθεση δεν θα υπονομεύσει την εθνική ενότητα, αλλά θα ενισχύσει την αλληλεγγύη χριστιανών και μουσουλμάνων γύρω από τη χασεμιτική ηγεσία.

Παράλληλα, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ιορδανίας ότι θα οδηγήσουν γρήγορα τους τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη. Δήλωσε πεπεισμένος ότι η ιορδανική κοινωνία θα αντισταθεί στον εξτρεμισμό και χαρακτήρισε την εγκληματική ενέργεια ξένη προς το μετριοπαθές Ισλάμ της χώρας. Τέλος, κάλεσε τους πιστούς να παραμείνουν σταθεροί και να προσευχηθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ