Η εξαφάνιση του Έλληνα ορθόδοξου μοναχού Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικολάου Τσιγκόζη, απασχολεί πλέον και την τουρκική Εθνοσυνέλευση, καθώς βουλευτής της αντιπολίτευσης ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για την τύχη του και την πορεία των ερευνών.
Τουρκία: Στην Βουλή η μυστηριώδης εξαφάνιση Έλληνα μοναχού – Πέντε ερωτήματα προς την κυβέρνηση
Σύμφωνα με το CNN Greece, ο βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σερχάτ Ερέν, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, θέτοντας πέντε συγκεκριμένα ερωτήματα για τις ενέργειες των τουρκικών αρχών.
Σύμφωνα με το CNN Greece, ο βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σερχάτ Ερέν, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, θέτοντας πέντε συγκεκριμένα ερωτήματα για τις ενέργειες των τουρκικών αρχών.
Ο μοναχός είχε φτάσει στην Τουρκία στις 23 Ιουλίου, ενώ τα τελευταία γνωστά ίχνη του εντοπίζονται στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες αργότερα. Το μεσημέρι της 25ης Ιουλίου φέρεται να επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, όπου αναζήτησε πληροφορίες για την Τραπεζούντα, την ιστορική Μονή Σουμελά, άλλα ελληνικά μοναστήρια και τη δυνατότητα μετάβασης στην Καππαδοκία.
Μετά την επίσκεψή του στο προξενείο, φέρεται να κατευθύνθηκε προς σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Έκτοτε, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις μετακινήσεις ή την τύχη του.
Με την παρέμβασή του στην τουρκική Βουλή, ο Σερχάτ Ερέν ζητά να πληροφορηθεί κατά πόσο έχουν εντοπιστεί φυσικά ή ψηφιακά ίχνη του μοναχού, εάν έχουν ελεγχθεί εισιτήρια και αρχεία μετακινήσεων και εάν βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση αναζήτησης.
Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές στην Τραπεζούντα και την Καππαδοκία, ώστε να ερευνηθούν ιστορικοί θρησκευτικοί χώροι τους οποίους ενδεχομένως σκόπευε να επισκεφθεί.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνεργασία με τις ελληνικές προξενικές αρχές, καθώς και στην επικοινωνία με την οικογένεια του αγνοούμενου. Ο βουλευτής ζητά, επίσης, να διευκρινιστεί εάν προβλέπεται επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών.
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