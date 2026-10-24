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Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για την αποτυχία ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Ιρανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κατέστρεψαν τις διαπραγματεύσεις, αλλά ζήτησε να γίνει νέα προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα προσπάθεια. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν σήμερα από την κρατική τηλεόραση.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί (Αμερικανοί) τα κατέστρεψαν όλα… Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΙΡΑΝ #ΗΠΑ #Μασούντ Πεζεσκιάν

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