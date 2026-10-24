Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε εκκλησία στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας, μετά τον θάνατο δύο τραυματιών, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ.
Ιορδανία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό - Ασύλληπτοι οι δράστες
Δύο τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά την επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του χωριού Χαμούντ. Άλλοι 25 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Ο υπουργός ανέφερε ότι ο απολογισμός από την επίθεση στον ναό του χωριού Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, έφτασε τους εννέα, μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε οκτώ. Είκοσι πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας, οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί. Εισήλθαν στον περίβολο του ελληνορθόδοξου ναού και άνοιξαν πυρ προς ανθρώπους που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν Αλ-Φαράγια απέδωσε τη σπάνια επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας της χώρας σε «μια ομάδα εξτρεμιστών». Όπως διαβεβαίωσε, οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ, καταδίκασε μέσω της πλατφόρμας X την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια» και δήλωσε ότι η χώρα θα επιβάλει στους δράστες τις «αυστηρότερες» ποινές. Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόσθεσε ότι «η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται».
Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, το οποίο άρχισε χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.
Το κυβερνείο Καράκ έχει περίπου 375.000 κατοίκους και φιλοξενεί σημαντική χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, η πλειονότητα του οποίου είναι σουνίτες μουσουλμάνοι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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