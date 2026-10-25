Νέος πονοκέφαλος για τον Τραμπ: Σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου πέταξε ποτό σε θεατές αγώνα στο ΝΒΑ και απολύθηκε (βίντεο)

Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η 40χρονη Μπριτ ΜακΧένρι, πρώην δημοσιογράφος του ESPN και του Fox News, η οποία εργαζόταν ως σύμβουλος Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Page Six της New York Post, η ΜακΧένρι είχε προαχθεί την Τετάρτη (21/10), αναλαμβάνοντας την ευθύνη των εξωτερικών σχέσεων και της επικοινωνίας στο επιτελείο του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα φέρεται να υποχρεώθηκε σε παραίτηση, εξαιτίας επεισοδίου στο οποίο ενεπλάκη κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στην Ουάσινγκτον.

Το επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Capital One Arena, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks.

Όπως αναφέρει το Page Six, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν θεατές άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον παίκτη των Bucks, Κάιλ Κούζμα, προχωρώντας παράλληλα σε προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση της αρραβωνιαστικιάς του, του μοντέλου Γουίνι Χάρλοου.

Η ΜακΧένρι παρενέβη ζητώντας από τους θεατές να σταματήσουν, με αποτέλεσμα η ένταση να στραφεί εναντίον της.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, ένας από τους παρευρισκόμενους φέρεται να εκτόξευσε πρώτος ποτό προς το μέρος της, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή ύβρεων.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το TMZ, η 40χρονη εμφανίζεται να πετά το ποτό της προς θεατή, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι ζητούν την απομάκρυνσή της από το γήπεδο.

Κατά την αποχώρησή της, η ΜακΧένρι δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες, ενώ εμφανίζεται να στέλνει ειρωνικά φιλιά προς το πλήθος.

Από την προαγωγή στην παραίτηση

Οι εικόνες του επεισοδίου διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και φέρνοντας την υπόθεση στο προσκήνιο της αμερικανικής επικαιρότητας.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο Page Six ότι η ΜακΧένρι υποχρεώθηκε να παραιτηθεί εξαιτίας του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι προήχθη και έχασε τη θέση της μέσα σε ένα 24ωρο.

Η ίδια επιβεβαίωσε στο αθλητικό μέσο Front Office Sports ότι υπέγραψε επιστολή παραίτησης.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι το υπουργείο δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ΜακΧένρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της.

Το 2015, όταν εργαζόταν στο ESPN, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να προσβάλλει υπάλληλο εταιρείας ρυμούλκησης οχημάτων.

Αργότερα εργάστηκε στο Fox News, προτού ενταχθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταπηδώντας από τη δημοσιογραφία στην κυβερνητική επικοινωνία.

Η νέα υπόθεση έβαλε πρόωρο τέλος στην παρουσία της στο επιτελείο της κυβέρνησης Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρόσληψή της.