Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Νομική αντεπίθεση ετοιμάζει η Αίγυπτος – Επαφές με Ελλάδα και Κύπρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αιγυπτιακής Ahram Online, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2026, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, Νάντερ Ζάκι, αποκάλυψε ότι το Κάιρο επεξεργάζεται τις διαθέσιμες νομικές επιλογές, προκειμένου να προστατεύσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Al-Hekaya» του Amr Adib, στο MBC Masr, ο Ζάκι ανέφερε ότι η αιγυπτιακή αντίδραση δεν περιορίζεται στην αποδοχή των τετελεσμένων ή στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, αλλά περιλαμβάνει συντονισμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες.

Στο τραπέζι ακόμη και η αναστολή γεωτρήσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Αιγύπτιου αξιωματούχου στις δυνατότητες που παρέχει το Διεθνές Δίκαιο σε κράτη τα οποία θεωρούν ότι θίγονται τα θαλάσσια δικαιώματά τους.

Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενες χώρες μπορούν να εξετάσουν νομικές ενέργειες για την αναστολή ερευνητικών και γεωτρητικών δραστηριοτήτων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και μέσω αιτημάτων για επείγουσες δικαστικές αποφάσεις μέχρι την επίλυση της διαφοράς.

Η προετοιμασία νομικού φακέλου από την Αίγυπτο αποτελεί πρόσθετο στοιχείο στη διαχείριση της αντιπαράθεσης για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το κατά πόσο η αιγυπτιακή πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια ή σε νέα διπλωματική διαδικασία παραμένει ανοικτό.

Σε κάθε περίπτωση, η Αίγυπτος επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τη θέση της για τα θαλάσσια δικαιώματά της ούτε συνεπάγεται αποδοχή των τουρκολιβυκών διεκδικήσεων.

Επαφές με Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Νάντερ Ζάκι επιβεβαίωσε ότι η Αίγυπτος βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς οι θαλάσσιες διεκδικήσεις που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο επηρεάζουν ευρύτερα την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπογράμμισε ότι η χώρα του διαθέτει ήδη συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης με την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίες, σύμφωνα με την αιγυπτιακή θέση, διασφαλίζουν τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων κρατών και συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν την αντίθεσή τους στην επικύρωση του μνημονίου και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Το μήνυμα στον Φιντάν και οι συνομιλίες με την Άγκυρα

Παράλληλα με τη νομική προετοιμασία, η Αίγυπτος διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία.

Κατά τη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι ξεκαθάρισε στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν ότι το μνημόνιο του 2019 είναι, κατά την αιγυπτιακή θέση, απολύτως άκυρο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον Ζάκι, ο Φιντάν εξέφρασε κατανόηση για τις αιγυπτιακές ανησυχίες και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των διαβουλεύσεων.

Η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού δεν συνιστά αποδοχή των αιγυπτιακών θέσεων ούτε υπαναχώρηση της Άγκυρας από το μνημόνιο.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε, μάλιστα, τη συμφωνία «μελάνι πάνω σε χαρτί», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το Κάιρο δεν της αναγνωρίζει νομική ισχύ.

Η επικύρωση που άλλαξε τις ισορροπίες

Η νέα κινητοποίηση της Αιγύπτου ακολουθεί την απόφαση της λιβυκής Βουλής, στις 20 Οκτωβρίου, να εγκρίνει το μνημόνιο που υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2019 η Τουρκία και η τότε κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Η απόφαση σηματοδότησε σημαντική μεταβολή στη στάση της ανατολικής Λιβύης, καθώς το ίδιο κοινοβούλιο είχε προηγουμένως απορρίψει τις συμφωνίες με την Άγκυρα.

Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αμφισβητούν τη νομιμότητα του μνημονίου και τις συνέπειές του για τα δικαιώματα τρίτων κρατών.