Ιστορική μέρα για το Λονδίνο: Η Oxford Street γίνεται πεζόδρομος, την ώρα που στην Κύπρο ζητούν άνοιγμα δρόμων για τα αυτοκίνητα

Η αλλαγή αφορά αρχικά ένα τμήμα σχεδόν ενός χιλιομέτρου, από την Orchard Street, κοντά στο εμβληματικό πολυκατάστημα Selfridges, μέχρι την Great Portland Street, λίγο μετά το Oxford Circus. Από σήμερα, η διέλευση ιδιωτικών αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων απαγορεύεται στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ εξαιρέσεις προβλέπονται για οχήματα έκτακτης ανάγκης και για την τροφοδοσία των καταστημάτων κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή σε έναν δρόμο που προσελκύει περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες καθημερινά και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες της Ευρώπης. Η απόφαση του δημάρχου Λονδίνου, Σαντίκ Καν, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναζωογόνησης της περιοχής, με νέους χώρους πρασίνου, καθιστικά, καλύτερο φωτισμό και περισσότερο διαθέσιμο χώρο για όσους επισκέπτονται τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις.

Η λογική πίσω από την παρέμβαση είναι ότι η εμπορική ανάπτυξη δεν εξαρτάται υποχρεωτικά από τη δυνατότητα πρόσβασης με αυτοκίνητο μέχρι την πόρτα ενός καταστήματος, αλλά από τη συνολική εμπειρία που προσφέρει ένα εμπορικό κέντρο στους επισκέπτες του. Το Λονδίνο επιχειρεί έτσι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Oxford Street, μετατρέποντάς την από έναν δρόμο έντονης κυκλοφορίας σε έναν ελκυστικό δημόσιο χώρο.

Στα βήματα του Παρισιού

Η βρετανική πρωτεύουσα ακολουθεί μια κατεύθυνση που έχει ήδη υιοθετήσει το Παρίσι, όπου τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις περιορισμού της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και ενίσχυσης των μετακινήσεων με τα πόδια και το ποδήλατο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιστορικής Rue de Rivoli, όπου η κυκλοφορία περιορίστηκε σημαντικά, δίνοντας προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν αλλάξει την εικόνα αρκετών περιοχών της γαλλικής πρωτεύουσας, με τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον τον δημόσιο χώρο ως βασικό στοιχείο της καθημερινότητας και της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αλλαγές αυτές δεν προχώρησαν χωρίς αντιδράσεις, καθώς καταγράφηκαν ανησυχίες για την προσβασιμότητα, την τροφοδοσία και τη μεταφορά της κυκλοφορίας σε γειτονικούς δρόμους. Ωστόσο, η κατεύθυνση των αστικών πολιτικών παραμένει σαφής, με ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Στην Κύπρο η συζήτηση κινείται αντίστροφα

Την ώρα που όλο και περισσότερες ευρωπαικές πόλεις, περιορίζουν την παρουσία των αυτοκινήτων στους εμπορικούς τους δρόμους, στην Κύπρο η δημόσια συζήτηση κινείται σε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στη Λευκωσία -παρά του ότι ειδικοί σημειώνουν την ανάγκη μείωσης αυτοκινήτου-, η Λεωφόρος Μακαρίου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων, καθώς οργανωμένα σύνολα καταστηματαρχών ασκούν πιέσεις προς πολιτικά πρόσωπα, δημοτικές ομάδες και αρμόδιες αρχές, ζητώντας την επαναφορά της κυκλοφορίας περισσότερων ιδιωτικών οχημάτων. Το επιχείρημά τους είναι ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί έχουν επηρεάσει την εμπορικότητα της περιοχής και ότι η επιστροφή των αυτοκινήτων θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στη Λεμεσό, όπου η ατέρμονη συζήτηση για το μέλλον της οδού Ανεξαρτησίας συνοδεύεται από πιέσεις καταστηματαρχών για διατήρηση της πρόσβασης των οχημάτων, με την πρόταση για μονοδρόμηση και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων να προβάλλεται ως εναλλακτική της πλήρους πεζοδρόμησης. Η αντίθεση είναι χαρακτηριστική. Ενώ στο Λονδίνο η απομάκρυνση των αυτοκινήτων αντιμετωπίζεται ως επένδυση στην εμπορική αναζωογόνηση, στην Κύπρο ένα μέρος του επιχειρηματικού κόσμου εξακολουθεί να θεωρεί την παρουσία τους απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση των καταστημάτων.

Βεβαίως, όπως γράψαμε αρκετές φορές, οι κυπριακές πόλεις δεν διαθέτουν το ίδιο επίπεδο δημόσιων συγκοινωνιών με το Λονδίνο ή το Παρίσι, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό προσβασιμότητας, εντούτοις, το ερώτημα παραμένει και αφορά στο κατά πόσον η απάντηση στα προβλήματα των εμπορικών κέντρων βρίσκεται στην επιστροφή περισσότερων αυτοκινήτων ή στη δημιουργία πόλεων που δίνουν περισσότερους λόγους στους πολίτες να τις επισκέπτονται και να παραμένουν σε αυτές.