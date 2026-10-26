Έβαλε φανέλα «POLICE» και εξαπατούσε ηλικιωμένους - Καταζητεί τον 44χρονο Ανδρέα η Αστυνομία (εικόνα)

Την πληροφορία επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα, στον «Π» η Αστυνομία, συνδέοντας τον καταζητούμενο με την προειδοποίηση που εξέδωσε το Σαββατοκύριακο το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Λάρνακας, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, ο άνδρας εμφανίζεται φορώντας φανέλα με την ένδειξη «POLICE», δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για μέλος της αστυνομικής δύναμης, με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη ηλικιωμένων και να τους αποσπάσει χρήματα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους ότι «έχει σημειωθεί περιστατικό εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο προσποιείται ότι είναι αστυνομικός, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένα άτομα».

Παράλληλα, καλούσε τους πολίτες να μην παραδίδουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έκκληση απευθυνόταν προς τους κατοίκους να ενημερώσουν ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονές τους, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Καταζητείται από τις 23 Οκτωβρίου

Η Αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει στις 23 Οκτωβρίου 2026 τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 44χρονου, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο άνδρας καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και πλαστοπροσωπίας, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.