Τζον μου, μάθε ελληνικά!

Μας εξέπληξε ευχάριστα η δήλωση του Κύπριου επιχειρηματία Τζον Χριστοδούλου, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Ο κ. Χριστοδούλου έχει πολύ καλές ιδέες και ενδιαφέρουσες απόψεις. Έχει, όμως, ένα σοβαρό μειονέκτημα, το οποίο προλαβαίνει να διορθώσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές: να μάθει να μιλά ελληνικά και όχι μισά αγγλικά και μισά κυπριακά, ώστε να τον καταλαβαίνουν και οι νεότερες γενιές, που δυστυχώς δεν είναι εξοικειωμένες με την κυπριακή διάλεκτο. Είχα χρόνια να ακούσω τη λέξη «καντήλα». Πού να ξέρουν, τώρα, οι νέες γενιές, Τζον μου, ότι εννοούσες το ποτήρι!