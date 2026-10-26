Εκλογές στο Ισραήλ: «Πυρηνική» σύγκρουση Νετανιάχου με τον Άιζενκοτ που «γέμισε» πινακίδες την Κύπρο - Παρενέβη και ο Τραμπ

Με τις δύο παρατάξεις να δίνουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, η αντιπαράθεση κορυφώνεται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η νέα δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του Νετανιάχου.

Άιζενκοτ: «Το Ισραήλ χρειάζεται αλλαγή»

Μιλώντας την Κυριακή ενώπιον εκατοντάδων υποστηρικτών του στο Τελ Αβίβ, στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας έθεσε την εθνική ενότητα στο επίκεντρο της πολιτικής του πρότασης.

«Ο στόχος μας δεν είναι η μια πλευρά να νικήσει την άλλη. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα εργαστούμε για να ενώσουμε ξανά όλους τους Ισραηλινούς, όσους θα μας ψηφίσουν και όσους δεν θα μας ψηφίσουν».

Ο Άιζενκοτ απευθύνθηκε μάλιστα ευθέως στους ψηφοφόρους του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, επιδιώκοντας να προσελκύσει μέρος της εκλογικής του βάσης.

«Βαθιά μέσα σας, το ξέρετε κι εσείς ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι», υποστήριξε, για να συμπληρώσει: «Το Ισραήλ χρειάζεται αλλαγή».

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ασφάλεια και στην οικονομία, υποσχέθηκε διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης από εκείνο του Νετανιάχου, ο οποίος κυριαρχεί στην ισραηλινή πολιτική σκηνή εδώ και τρεις δεκαετίες.

«Θα σας κοιτάω όλους στα μάτια και θα σας λέω την αλήθεια. Θα αναλαμβάνω την ευθύνη για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, διότι έτσι ασκείς αληθινά ηγετικό ρόλο», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, επιρρίπτοντας στον Νετανιάχου ευθύνες για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την πραγματοποίησή της. Δεσμεύτηκε, παράλληλα, να συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης των γεγονότων.

Η προσπάθεια του Άιζενκοτ να διευρύνει την εκλογική του απήχηση ξεπέρασε τα σύνορα του Ισραήλ, φτάνοντας μέχρι την Κύπρο. Το περασμένο καλοκαίρι, τοποθέτησε προεκλογικές πινακίδες στα εβραϊκά σε κυπριακούς αυτοκινητόδρομους, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Λάρνακας, με στόχο τους Ισραηλινούς τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί. Οι πινακίδες, με την εικόνα του Άιζενκοτ και συνθήματα όπως «Ισραηλινοί, να περνάτε καλά, το αξίζετε» και «Τώρα επιστρέψτε για να νικήσουμε», καλούσαν ουσιαστικά τους Ισραηλινούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να ψηφίσουν. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις στην Κύπρο, ενώ τον Σεπτέμβριο κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου για την απαγόρευση υπαίθριων προεκλογικών διαφημίσεων που αφορούν εκλογές άλλων κρατών.

Η σύνδεση του Άιζενκοτ με την Κύπρο δεν περιορίζεται πάντως στην προεκλογική εκστρατεία. Κατά τη θητεία του στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, από το 2015 έως το 2019, διευρύνθηκε η στρατιωτική συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, μέσα από κοινές ασκήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Νετανιάχου: «Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω»

Στον αντίποδα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό εγγυητή της ασφάλειας του Ισραήλ, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι υποτιμούν τους κινδύνους από το Ιράν και τους Παλαιστινίους.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό Channel 14, το οποίο πρόσκειται στον ίδιο, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, «που θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ».

Το συγκεκριμένο ζήτημα κυριαρχεί και στην προεκλογική του εκστρατεία, με αφίσες που φέρουν την εικόνα του και το σύνθημα «Είτε η δεξιά, είτε η Παλαιστίνη».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός επικεντρώνεται επίσης στον πόλεμο που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, προβάλλοντας τα αποτελέσματά του ως επιχείρημα υπέρ της επανεκλογής του.

«Φέραμε σε πέρας το 90% της δουλειάς, απομένει το 10%. Ποιος θα το αναλάβει; Ο Άιζενκοτ κι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι; Όχι. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω», υποστήριξε.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Νετανιάχου δημοσίευσε κείμενο για την ιρανική απειλή, συνοδευόμενο από εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζεται πυρηνική έκρηξη σε αστικό κέντρο που παραπέμπει στο Τελ Αβίβ.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Με την ανάρτηση αυτή επιχείρησε να παρουσιάσει το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή, η οποία, κατά την άποψή του, υπερβαίνει σε σημασία οποιοδήποτε άλλο εκλογικό διακύβευμα.

Αντιδράσεις για την εικόνα της πυρηνικής έκρηξης

Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση του Άιζενκοτ, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εργαλειοποιεί την ιρανική απειλή για προεκλογικούς σκοπούς.

Για ακόμη μία φορά «απέτυχες θεαματικά και κατάφωρα να επιτύχεις τους στόχους του πολέμου που είχες ορίσει ο ίδιος», δήλωσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ, αν και τάσσεται επίσης κατά της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να συμμαχήσει με τον Άιζενκοτ.

Σχολιάζοντας την εικόνα της υποτιθέμενης πυρηνικής έκρηξης, ανέφερε: «Ο άνθρωπος έχει εκτροχιαστεί. Πρέπει να τον στείλουμε σπίτι του».

Ο Τραμπ καλεί τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν Νετανιάχου

Στο ήδη πολωμένο προεκλογικό σκηνικό προστέθηκε και νέα παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε εκ νέου δημόσια την υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό, επικαλούμενος τον κοινό πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν ως παράδειγμα «κοινής νίκης».

«Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε (ως) πρωθυπουργός εξαίρετος πολεμιστής», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το γνωστό προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Οι ψηφοφόροι ζητούν να τελειώσει ο διχασμός

Την ίδια ώρα, μεταξύ των υποστηρικτών του Άιζενκοτ καταγράφεται η προσδοκία για αλλαγή του πολιτικού κλίματος και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την ηγεσία της χώρας.

«Έχω την αίσθηση πως είναι βράχος για εμάς (...) κάποιος που μπορώ να εμπιστευτώ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 66χρονη δημιουργός κοσμημάτων Γιαέλ Σκέντι.

«Μέσα σε όλο αυτό το χάος, αυτό που μετράει για μένα είναι αυτή η αίσθηση πως έχουμε κάποιον που είναι ικανός, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να ενώσει τους πάντες, λιγάκι σαν πατρική φιγούρα».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση της Σεν Σαρόν, εφέδρου που εργάζεται σε εταιρεία τεχνολογίας. «Χρειαζόμαστε κάποιον στις αξίες του οποίου θα μπορούμε να πιστέψουμε στ’ αλήθεια», ανέφερε.

Ο 55χρονος Γκίντι Γκρινστάιν, εργαζόμενος σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψε ειδικά στο Ισραήλ για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας.

«Το μήνυμα-κλειδί που πρέπει να σταλεί είναι πως πρέπει να κατέβουν οι τόνοι του δημόσιου διαλόγου. Έχουμε πάρα πολλούς εσωτερικούς διχασμούς».

Με την ασφάλεια, το Ιράν και τον εσωτερικό διχασμό να κυριαρχούν στην προεκλογική αντιπαράθεση, οι Ισραηλινοί καλούνται την Τρίτη στις κάλπες, σε μια αναμέτρηση που φέρνει αντιμέτωπες δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ