CNN: Έτοιμες οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν εντός 96 ωρών από εντολή Τραμπ - Στο στόχαστρο πυρηνικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Όπως αναφέρουν, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιτρέπει την πραγματοποίηση επιχείρησης πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από τα περιορισμένα πλήγματα που είχαν πραγματοποιηθεί προηγουμένως εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην καταστροφή συστημάτων ραντάρ, εκτοξευτών πυραύλων και άλλων στρατιωτικών υποδομών που μπορούν να αντικατασταθούν σχετικά γρήγορα από την Τεχεράνη.

Αντίθετα, το αμερικανικό Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, γνωστή ως CENTCOM, έχουν καταρτίσει ευρύ κατάλογο πιθανών στόχων, στον οποίο περιλαμβάνονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN περιέγραψε τον σχεδιασμό ως μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική προσπάθεια, υποδεικνύοντας ότι ενδεχόμενη νέα επιχείρηση θα μπορούσε να έχει σημαντικά μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Η απόφαση στα χέρια του Τραμπ

Παρά την προχωρημένη στρατιωτική προετοιμασία, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την εξαπόλυση νέας επίθεσης.

Αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN εκτιμούν ότι η σχετική εντολή θα μπορούσε να δοθεί πριν από το τέλος του έτους, με ορισμένους να θεωρούν πιθανότερη την περίοδο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και στο παρελθόν εμφανιστεί έτοιμος να εγκρίνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς τελικά να προχωρήσει στην υλοποίησή τους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου περιορίστηκε να αναφέρει ότι αποστολή του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας είναι να προετοιμάζει και να εκτελεί τις στρατιωτικές επιλογές που εγκρίνει ο πρόεδρος.

Το Agenzia Nova επισημαίνει επίσης ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν συνεπάγεται πως έχει ήδη αποφασιστεί η πραγματοποίηση των πληγμάτων.

Το Ισραήλ πιέζει για νέα επίθεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες του CNN για τον ρόλο του Ισραήλ στις αμερικανικές στρατιωτικές προετοιμασίες.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ισραηλινή πηγή ασφαλείας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδίωξε την πραγματοποίηση νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να αναβάλει τις σχετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ έχει προς το παρόν μεταθέσει τα σχέδιά του, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την προοπτική νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ανάγκη του Ισραήλ για αμερικανική υποστήριξη στην αντιπυραυλική άμυνα, καθώς μια νέα σύγκρουση αναμένεται να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα.

Φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης αντιμετωπίζουν ως σοβαρό ενδεχόμενο την επανάληψη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το CNN, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών συγκλίνουν στο ότι η Τεχεράνη και οι Χούθι δεν επιδιώκουν, προς το παρόν, να προχωρήσουν πρώτοι σε νέα μεγάλη κλιμάκωση. Ωστόσο, σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, θεωρείται πιθανή η άμεση απάντησή τους με πλήγματα κατά αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και εκτός της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον εξετάζει περαιτέρω περιορισμό της παρουσίας προσωπικού σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή, ως προληπτικό μέτρο έναντι πιθανών αντιποίνων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα Στενά του Ορμούζ, όπου η συνεχιζόμενη ένταση και οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό παράγοντα αστάθειας.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε την Κυριακή την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία στην ασφάλεια της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Η κατάσταση στην περιοχή επηρεάζει και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς η πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον ιρανικών υποδομών και η απειλή αντιποίνων διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή διακίνηση πετρελαίου.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, δεν αφορά πλέον τόσο τη δυνατότητα των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση, όσο την πολιτική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με τα επιχειρησιακά σχέδια να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο νέου κύκλου στρατιωτικής κλιμάκωσης, οι συνέπειες του οποίου ενδέχεται να ξεπεράσουν τα σύνορα του Ιράν.