Ανεβαίνουν οι μισθοί, όχι για όλους: Ένας στους τρεις με ακαθάριστες απολαβές έως €1.500

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.548 σε σύγκριση με €2.475 το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,0%. Οι εποχικά διορθωμένες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 εκτιμώνται στα €2.708 και των γυναικών στα €2345. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 2,1% και 4,1% αντίστοιχα.

Μεταξύ €1500-€2999 το μεγαλύτερο ποσοστό

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων (41,4%) καταγράφεται στην κατηγορία ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών €1.500–€2.999. Η κατανομή διαφοροποιείται ανά υπηκοότητα, καθώς οι Κύπριοι συγκεντρώνονται κυρίως στην κατηγορία €1.500–€2.999 (45,5%), ενώ στους μη-Κύπριους παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση στην κατηγορία κάτω των €1.500 (46,3%).

Μέχρι €1500 λαμβάνει το 33,6% των υπαλλήλων. Για τους Κυπρίους, το ποσοστό ανέρχεται στο 27,4% και για τους μη Κυπρίους στο 46,3%.

Μεταξύ €3000 και €4.499 λαμβάνει το 13,1% των συνολικών υπαλλήλων, μεταξύ €4500-€5.999 το 6,3% και άνω των €6.000 το 5,6%. Άνω των €6.000 λαμβάνει το 4,3% των Κυπρίων και το 8,1% των μη-Κυπρίων.