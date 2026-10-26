Μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα κατέγραψε η Γενική Κυβέρνηση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά την αύξηση των εσόδων, καθώς οι δαπάνες κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.
Αυξήθηκε στα €143 εκατ. το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο- Άλμα 19% στα έσοδα από ΦΠΑ
Μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα κατέγραψε η Γενική Κυβέρνηση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά την αύξηση των εσόδων, καθώς οι δαπάνες κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα ανήλθε στα €142,7 εκατ. την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, από €127,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Αύξηση 2% στα έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €69,1 εκατ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €3,6 δισ. σε σύγκριση με €3,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €81,1 εκατ. (+6,9%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €94,8 εκατ. (+8,3%) και ανήλθαν στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €140,5 εκατ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €879,4 εκατ. σε σύγκριση με €738,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,1 εκατ. (-26,2%) και περιορίστηκαν στα €87,6 εκατ. σε σύγκριση με €118,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €7,7 εκατ. (-1,3%) και περιορίστηκαν στα €600,9 εκατ. σε σύγκριση με €608,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις επίσης μειώθηκαν κατά €32,2 εκατ. και περιορίστηκαν στα €108,5 εκατ. σε σύγκριση με €140,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €12,2 εκατ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €242,5 εκατ. σε σύγκριση με €254,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €23,6 εκατ. (-28,0%) και περιορίστηκε στα €60,7 εκατ. σε σύγκριση με €84,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Στο 2,3% η αύξηση δαπανών
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €84,0 εκατ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €3,7 δισ.
Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €77,2 εκατ. (+5,3%) και ανήλθαν στο €1,5 δισ.
Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €39,0 εκατ. (+4,0%) και ανήλθαν στο €1 δισ. σε σύγκριση με €965,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €72,9 εκατ. (+20,2%) και ανήλθε στα €434,6 εκατ. σε σύγκριση με €361,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €12,0 εκατ. (+6,9%) και ανήλθε στα €184,9 εκατ. σε σύγκριση με €172,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €99,4 εκατ. (-24,2%) και περιορίστηκε στα €310,9 εκατ. σε σύγκριση με €410,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,1 εκατ. (-28,1%) και περιορίστηκαν στα €23,3 εκατ. σε σύγκριση με €32,4 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €8,6 εκατ. (-3,4%) και περιορίστηκαν στα €244,2 εκατ. σε σύγκριση με €252,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
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