Αυξήθηκε στα €143 εκατ. το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο- Άλμα 19% στα έσοδα από ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα ανήλθε στα €142,7 εκατ. την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, από €127,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση 2% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €69,1 εκατ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €3,6 δισ. σε σύγκριση με €3,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €81,1 εκατ. (+6,9%) και ανήλθαν στο €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €94,8 εκατ. (+8,3%) και ανήλθαν στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €140,5 εκατ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €879,4 εκατ. σε σύγκριση με €738,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,1 εκατ. (-26,2%) και περιορίστηκαν στα €87,6 εκατ. σε σύγκριση με €118,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €7,7 εκατ. (-1,3%) και περιορίστηκαν στα €600,9 εκατ. σε σύγκριση με €608,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις επίσης μειώθηκαν κατά €32,2 εκατ. και περιορίστηκαν στα €108,5 εκατ. σε σύγκριση με €140,8 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €12,2 εκατ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €242,5 εκατ. σε σύγκριση με €254,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €23,6 εκατ. (-28,0%) και περιορίστηκε στα €60,7 εκατ. σε σύγκριση με €84,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στο 2,3% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €84,0 εκατ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €3,7 δισ.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €77,2 εκατ. (+5,3%) και ανήλθαν στο €1,5 δισ.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €39,0 εκατ. (+4,0%) και ανήλθαν στο €1 δισ. σε σύγκριση με €965,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €72,9 εκατ. (+20,2%) και ανήλθε στα €434,6 εκατ. σε σύγκριση με €361,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €12,0 εκατ. (+6,9%) και ανήλθε στα €184,9 εκατ. σε σύγκριση με €172,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €99,4 εκατ. (-24,2%) και περιορίστηκε στα €310,9 εκατ. σε σύγκριση με €410,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,1 εκατ. (-28,1%) και περιορίστηκαν στα €23,3 εκατ. σε σύγκριση με €32,4 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €8,6 εκατ. (-3,4%) και περιορίστηκαν στα €244,2 εκατ. σε σύγκριση με €252,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.