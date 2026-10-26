Το λεξιλόγιο του Τραμπ προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις: Από τις «σκ@τόχωρες» στον «ωραίο κ@@ο» - Προεκλογική εκστρατεία με εκφράσεις πεζοδρομίου

Το Reuters, σε ανάλυσή του στις 24 Οκτωβρίου, καταγράφει την ιδιαίτερη ρητορική του Τραμπ, τις αναφορές του στην αναταραχή στη Γαλλία, αλλά και την τάση του να σχολιάζει τη σωματική διάπλαση πολιτικών προσώπων. Αντίστοιχα, ο Guardian έχει αφιερώσει εκτενές δημοσίευμα στις ασυνήθιστες και προσβλητικές αναφορές του κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιοδειών του.

«Ένας υπέροχος κώλος» – Το σχόλιο για τη Νίκι Μινάζ

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, όπου ο Τραμπ εμφανίστηκε μαζί με τη γνωστή ράπερ Νίκι Μινάζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε αρχικά σε προηγούμενα σχόλιά του για το σώμα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Οχάιο, Τζον Χάστεντ. Υποστήριξε ότι τα σχόλια είχαν γίνει αστειευόμενος, εξηγώντας πως είχε εξετάσει τη σωματική διάπλαση του γερουσιαστή επειδή έμαθε ότι υπήρξε αθλητής.

Στη συνέχεια, στράφηκε προς τη Μινάζ, σχολιάζοντας δημόσια τα οπίσθιά της με τη φράση «έναν πραγματικά υπέροχο κώλο», ενώ πρόσθεσε ότι ήταν δύσκολο να μην τον προσέξει.

Η τραγουδίστρια σηκώθηκε από τη θέση της, με το πλήθος να επευφημεί. Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να μην την είχε προσβάλει και επανέλαβε την εκτίμησή του προς την ίδια.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τον Guardian, το LBC και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, επαναφέροντας τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται δημόσια στη γυναικεία εμφάνιση.

U.S. President Donald Trump calls countries like Libya, Yemen, Haiti and Somalia "shithouse countries" https://t.co/dblrCUhDme — Libya Review (@LibyaReview) October 25, 2026

«Σκατόχωρες»: Από τη Λιβύη και τη Σομαλία μέχρι τη Νορβηγία

Μία από τις δηλώσεις που προκάλεσαν τις εντονότερες διπλωματικές αντιδράσεις έγινε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Πέρι της Τζόρτζια.

Επιτιθέμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ για τη μεταναστευτική πολιτική, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Λιβύη, την Υεμένη, την Αϊτή και τη Σομαλία, χαρακτηρίζοντάς τες χώρες που πλήττονται από την τρομοκρατία. Ακολούθως χρησιμοποίησε τον χυδαίο χαρακτηρισμό «σκατόχωρες» (shithouse countries), επαναφέροντας μια διατύπωση που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή κατά την πρώτη προεδρική θητεία του.

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη Λιβύη ως «σκατόχωρα» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στις δύο πλευρές της πολιτικά διαιρεμένης χώρας. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης κάλεσε την Αμερικανίδα επιτετραμμένη, επιδίδοντας επίσημη διαμαρτυρία, ενώ ο πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά ξεκαθάρισε ότι η αξιοπρέπεια του λιβυκού λαού δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προεκλογικών αντιπαραθέσεων. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση της παράλληλης κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, υπό τον Οσάμα Χαμάντ, η οποία, ζητώντας επίσημη συγγνώμη, χαρακτήρισε τον Τραμπ «έναν από τους τακτικούς επισκέπτες του βρόμικου νησιού του Έπσταϊν», συνδέοντάς τον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διατυπώθηκε χωρίς να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία. Τις δηλώσεις Τραμπ καταδίκασε και ο Σαντάμ Χαφτάρ, τονίζοντας ότι οι εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν δικαιολογούν προσβολές σε βάρος άλλων κρατών και λαών.

Ο Τραμπ επιχείρησε στη συνέχεια να μετριάσει τις εντυπώσεις, γράφοντας στο Truth Social ότι ο λαός της Λιβύης είναι περήφανος και αξίζει ειρήνη και ευημερία, διατηρώντας πάντως τις αιτιάσεις του για την παράτυπη μετανάστευση.

Η συγκεκριμένη έκφραση δεν ήταν καινούργια. Το 2018 είχε αποδοθεί στον Τραμπ κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης στον Λευκό Οίκο για το μεταναστευτικό. Τότε είχε αρνηθεί ότι χρησιμοποίησε την επίμαχη διατύπωση. Τον Δεκέμβριο του 2025, όμως, σε ομιλία στην Πενσιλβάνια, αναφέρθηκε εκ νέου στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι είχε χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό.

Στο στόχαστρο και η Νορβηγία επειδή δεν πήρε το Νόμπελ

Η ίδια ρητορική επανήλθε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά με αποδέκτη τη Νορβηγία.

Κατά την ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί μετανάστες από τη σκανδιναβική χώρα επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. Στη συνέχεια χαρακτήρισε και τη Νορβηγία «σκατοχώρα».

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρχε ένδειξη ότι οι δηλώσεις συνοδεύονταν από κάποια νέα επίσημη πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης για τους Νορβηγούς πολίτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη μη βράβευσή του, ενώ στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Από τον γερουσιαστή Χάστεντ στην αθλήτρια του WNBA

Οι αναφορές του Τραμπ στη σωματική εμφάνιση δεν περιορίστηκαν στη Νίκι Μινάζ.

Στις 12 Οκτωβρίου, σε συγκέντρωση στο Γιανγκστάουν του Οχάιο, αναφέρθηκε στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, λέγοντας ότι παρατήρησε προσεκτικά το σώμα και τα οπίσθιά του, επειδή έμαθε πως είχε υπάρξει ποδοσφαιριστής σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Τραμπ σχολίασε την εμφάνιση της Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας Σόφι Κάνινγκχαμ. Τη χαρακτήρισε όμορφη και υποστήριξε ότι η παρουσία της σε μια ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου θα προσέλκυε περισσότερους άνδρες θεατές, όχι λόγω των αγωνιστικών επιδόσεών της αλλά εξαιτίας της εμφάνισής της.

Τα σχόλια αναπαράχθηκαν ευρέως και προκάλεσαν επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος αναφέρεται στις γυναίκες αθλήτριες.

«Χαμηλού IQ» και «δεν έχουν παντελόνια» – Οι επιθέσεις στους Σομαλούς

Στην ίδια προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο, ο Τραμπ στράφηκε εναντίον μεταναστών από τη Σομαλία.

Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι στη χώρα αυτή δεν διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη μέσα διαβίωσης, ενώ χαρακτήρισε Σομαλούς μετανάστες ανθρώπους «χαμηλού IQ». Παράλληλα, διατύπωσε ισχυρισμούς για τη χρήση κοινωνικών παροχών και την αγορά ακριβών αυτοκινήτων από μετανάστες στις ΗΠΑ, χωρίς να παρουσιάσει τεκμηρίωση για τις γενικεύσεις του.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης τον ισχυρισμό ότι Αϊτινοί μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο έτρωγαν κατοικίδια ζώα, έναν ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και στην προεδρική τηλεμαχία του 2024 και είχε διαψευστεί.

«Τζιχαντιστής» ο Δημοκρατικός υποψήφιος στο Μίσιγκαν

Μία από τις σοβαρότερες αντιπαραθέσεις προκλήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον χαρακτήρισε «τζιχαντιστή» και ισχυρίστηκε ότι συνδέεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Προχώρησε μάλιστα σε παραλληλισμούς με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, υποστηρίζοντας ότι η εκλογή του θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Ελ Σαγιέντ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και σε αραβοαμερικανικούς κύκλους που τον είχαν υποστηρίξει στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Μπισάρα Μπαχμπάχ, ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης Arab Americans for Trump, χαρακτήρισε τις δηλώσεις ρατσιστικές και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος ξεπέρασε τα όρια.

Αντισημιτικός χαρακτηρισμός και επίθεση σε πάστορα στο Κάνσας

Στις 19 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κάνσας, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον όρο «Shylock» αναφερόμενος σε δημοσίευμα για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Ο όρος, που προέρχεται από τον χαρακτήρα του τοκογλύφου στο έργο του Σαίξπηρ Ο Έμπορος της Βενετίας, έχει ιστορικά χρησιμοποιηθεί ως αντισημιτικός χαρακτηρισμός. Η χρήση του προκάλεσε επικρίσεις, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ τον χρησιμοποιούσε δημόσια.

Στην ίδια συγκέντρωση, ο πρόεδρος επιτέθηκε και στον Δημοκρατικό αντίπαλο του Μάρσαλ, τον μεθοδιστή πάστορα Άνταμ Χάμιλτον, υποστηρίζοντας ότι «χλευάζει τον Ιησού» λόγω των θέσεών του για ζητήματα φύλου.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης καταγγελίες που αφορούσαν τον χειρισμό παλαιότερης υπόθεσης στην εκκλησία του Χάμιλτον, ενώ η πλευρά του Δημοκρατικού υποψηφίου κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα.

«Ας χτυπήσουν το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο»

Αντιδράσεις είχε προκαλέσει και η τοποθέτηση του Τραμπ στις 5 Οκτωβρίου, όταν, μιλώντας για τον πόλεμο με το Ιράν και το κόστος του, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον αμερικανικών πόλεων.

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε ως παραδείγματα το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό κόστος του πολέμου αποτελεί μικρό τίμημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η αποστροφή του ερμηνεύτηκε από επικριτές του ως αδιαφορία για την ασφάλεια των κατοίκων των δύο πόλεων. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι χρησιμοποιεί απαράδεκτη ρητορική για αμερικανικές πόλεις.

Η Γαλλία ως προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους

Οι ταραχές στη Γαλλία αποτέλεσαν επαναλαμβανόμενο θέμα των προεκλογικών ομιλιών του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την αναταραχή στη μετανάστευση και ισχυρίστηκε ότι αντίστοιχες εικόνες θα μπορούσαν να εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν επικρατούσαν οι Δημοκρατικοί.

Στο Κάνσας, περιέγραψε τη Γαλλία ως χώρα που λεηλατείται και καταστρέφεται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές. Στην Τζόρτζια επανέλαβε την άποψη ότι οι γαλλικές αρχές επέτρεψαν την είσοδο ανθρώπων που μισούν τη χώρα.

Οι τοποθετήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του Τραμπ να συνδέσει το μεταναστευτικό με την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και τις επικείμενες εκλογές. Ωστόσο, οι γενικεύσεις του δεν αποτυπώνουν το σύνολο των αιτίων των γαλλικών κινητοποιήσεων.

«Καθαρός σαν τον κώλο ενός νεογέννητου»

Στην Αλάσκα, ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία με μια διαφορετική αναφορά. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ανακοίνωσε την απονομή χάριτος σε δύο ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων που είχαν δηλώσει ένοχοι για παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επιχειρώντας να περιγράψει την αποκατάσταση της θέσης τους, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα άκομψη παρομοίωση, λέγοντας ότι πλέον ήταν «καθαροί σαν τον κώλο ενός νεογέννητου μωρού». Στη συνέχεια αναρωτήθηκε γιατί χρησιμοποιείται μια τέτοια έκφραση για να περιγράψει κανείς την καθαριότητα.

Οι αντιπαραθέσεις επισκιάζουν την οικονομική ατζέντα

Οι συνεχείς δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων και οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η προεκλογική περιοδεία του Τραμπ χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, αλλά και από παρεμβάσεις που συχνά μετατοπίζουν τη δημόσια συζήτηση από την οικονομία στις προσωπικές επιθέσεις και στους αμφιλεγόμενους χαρακτηρισμούς.

Για τους υποστηρικτές του, ο τρόπος ομιλίας του αποτελεί στοιχείο της αντισυμβατικής πολιτικής του ταυτότητας. Για τους επικριτές του, αντίθετα, η επανάληψη προσβλητικών χαρακτηρισμών, ατεκμηρίωτων ισχυρισμών και προσωπικών επιθέσεων υποβαθμίζει τον δημόσιο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, οι προεκλογικές εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου δεν περιορίζονται πλέον στην παρουσίαση των θέσεων των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Συχνά, η ίδια η ρητορική του γίνεται η κεντρική είδηση.