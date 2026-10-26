Πώς προστατεύει τον εγκέφαλό του ένας νευρολόγος που μελετά την άνοια - Οι καθημερινές του συνήθειες

Ο Xiaobo Mao, καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μελετά τη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, οι επιστήμονες διερευνούν κατά πόσο μικροσκοπικά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως αιθάλη, μέταλλα και άλλοι ρύποι, μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ολοένα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ της μακροχρόνιας έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους και του κινδύνου εμφάνισης άνοιας.

Οι καθημερινές συνήθειες που ακολουθεί

Ο νευρολόγος επισημαίνει ότι, παρόλο που είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγουμε πλήρως την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, μπορούμε να φροντίζουμε παράγοντες της υγείας μας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

Στη δική του καθημερινότητα δίνει έμφαση σε τρεις βασικές συνήθειες:

Ισορροπημένη διατροφή: Επιλέγει μια διατροφή που υποστηρίζει τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Συστηματική σωματική άσκηση: Φροντίζει να παραμένει δραστήριος, καθώς η άσκηση συνδέεται με οφέλη για την καρδιαγγειακή και την εγκεφαλική υγεία.

Χρόνος σε εξωτερικούς χώρους: Επιδιώκει την έκθεση στο φυσικό φως και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η προσέγγισή του βασίζεται στην ενίσχυση της συνολικής υγείας και όχι στην πεποίθηση ότι κάποια μεμονωμένη συνήθεια μπορεί να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να κατανοηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο η ρύπανση επηρεάζει τον εγκέφαλο. Παράλληλα, η υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση και η αποφυγή της έντονης έκθεσης σε ρύπους, όπου αυτό είναι εφικτό, αποτελούν χρήσιμες πρακτικές για τη γενικότερη προστασία της υγείας.