Το μισθολόγιο του Λευκού Οίκου: Οι μισθοί των ανθρώπων του Τραμπ - Πόσα παίρνει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Απαντήσεις δίνει η ετήσια έκθεση που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο και καταγράφει αναλυτικά τις αποδοχές του προσωπικού του Λευκού Οίκου για το 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 1ης Ιουλίου 2026, ο κατάλογος περιλαμβάνει 411 άτομα, εκ των οποίων 365 είναι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου και 46 έχουν αποσπαστεί από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο μέσος ετήσιος μισθός των αμειβόμενων στελεχών διαμορφώνεται στα 115.513 δολάρια.

Ποιοι εισπράττουν τους μεγαλύτερους μισθούς

Στην κορυφή της μισθολογικής κατάταξης βρίσκονται εννέα αποσπασμένα στελέχη, με ετήσιες αποδοχές 197.200 δολαρίων.

Ακολουθούν με μισθό 195.200 δολαρίων ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου. Ανάμεσά τους η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς, ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται ο Πίτερ Ναβάρο, σύμβουλος για θέματα εμπορίου και βιομηχανίας, και ο Γουίλιαμ Σαρφ, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Οι μισθολογικές διαφορές είναι σημαντικές, καθώς άλλοι εργαζόμενοι που καλύπτουν διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές ανάγκες λαμβάνουν αισθητά χαμηλότερες αποδοχές.

Οι δέκα με μηδενικό μισθό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δέκα πρόσωπα περιλαμβάνονται στην έκθεση με μηδενικές αποδοχές.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Ορισμένα πληρώνονται από άλλα υπουργεία ή κυβερνητικούς οργανισμούς, ενώ άλλα υπηρετούν σε συμβουλευτικές θέσεις χωρίς μισθό από τον Λευκό Οίκο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας.

Πόσα παίρνει ο ίδιος ο Τραμπ;

Ο μισθός του Αμερικανού προέδρου είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνον των συνεργατών του. Η αμοιβή του προβλέπεται από την αμερικανική νομοθεσία και ανέρχεται σε 400.000 δολάρια ετησίως, δηλαδή περίπου 33.333 δολάρια τον μήνα.

Επιπλέον, προβλέπεται ετήσιο επίδομα 50.000 δολαρίων για την κάλυψη εξόδων που συνδέονται με την άσκηση των προεδρικών καθηκόντων.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν κρατά τον προεδρικό μισθό του.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δήλωσε δημόσια ότι, όπως έκανε και κατά την πρώτη του θητεία, δωρίζει τις αποδοχές του. Μάλιστα, ανέφερε ότι κατά τη δεύτερη θητεία του τα χρήματα διατίθενται για τη συντήρηση και διατήρηση του Λευκού Οίκου.

Παρότι υπάρχουν καταγεγραμμένες δωρεές από την πρώτη προεδρική του θητεία, η πλήρης διάθεση των αποδοχών του κατά τη δεύτερη θητεία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα με αναλυτικά δημόσια οικονομικά στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, ο προεδρικός μισθός αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής οικονομικής εικόνας του Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα και πηγές εισοδήματος εκτός της πολιτικής.