Όταν η βασίλισσα γίνεται... Dancing Queen: Η Μάξιμα της Ολλανδίας ξεσάλωσε με την κόρη της σε House συναυλία (βίντεο)

Η 55χρονη βασίλισσα επέλεξε να περάσει μια διαφορετική βραδιά με την 21χρονη κόρη της, στο πλαίσιο του Amsterdam Dance Event, του ετήσιου πενθήμερου φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποιείται στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Μάξιμα και η Αλέξια είναι μεγάλες θαυμάστριες του γνωστού καλλιτέχνη της house μουσικής. Μάλιστα, η νεαρή πριγκίπισσα φέρεται να ταξίδεψε ειδικά για την εκδήλωση από το Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί τις σπουδές της.

🎧👑 Máxima y Alexia de Holanda disfrutaron de una noche al ritmo de la música electrónica en Ámsterdam. Madre e hija se dejaron llevar por los sets de Armin van Buuren y otros grandes DJs en una jornada de lo más musical. 🇳🇱✨ Más detalles en https://t.co/40lynEiyrK 🖇️ #MáximaDeHolanda #PrincesaAlexia — Revista ¡HOLA! (@hola) October 25, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη βασίλισσα και την κόρη της να χορεύουν ανάμεσα στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, απολαμβάνοντας τη μουσική και τη βραδιά.

Η παρουσία των δύο μελών της ολλανδικής βασιλικής οικογένειας δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους διοργανωτές.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο χώρος εκδηλώσεων Hemkade48 εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «είμαστε περήφανοι που υποδεχθήκαμε τη βασίλισσα Μάξιμα και την πριγκίπισσα Αλέξια στο Hemkade κατά τη διάρκεια του ADE!».