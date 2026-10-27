Προβλήματα με το «καλημέρα» για το νέο iPhone: Η Apple αντικαθιστά συσκευές με ρωγμές στην οθόνη

Το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό της αμερικανικής εταιρείας κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αρχικές ηλεκτρονικές παραγγελίες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα δημιούργησε ανησυχίες για το κατά πόσον η παραγωγή θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Ωστόσο, μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και αναφορές από κατόχους της συσκευής, οι οποίοι διαπίστωσαν ρωγμές και αλλοιώσεις στην εσωτερική οθόνη.

Οι περισσότερες αναφερόμενες φθορές εντοπίζονται κοντά στο κεντρικό σημείο αναδίπλωσης, εκεί όπου βρίσκεται ο μεντεσές που επιτρέπει στο κινητό να ανοίγει και να κλείνει.

Τι απαντά η Apple

Με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η Apple παραδέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, διευκρινίζοντας ότι αφορά μικρό αριθμό συσκευών.

Παράλληλα, κάλεσε όσους χρήστες διαπιστώσουν αντίστοιχη βλάβη να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης AppleCare, προκειμένου να διευθετηθεί η αντικατάσταση του κινητού τους.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ακριβή αιτία που προκαλεί τις ζημιές, ούτε έχει ξεκαθαρίσει εάν απαιτείται κάποια αλλαγή στον σχεδιασμό της συσκευής.

Στο μικροσκόπιο ο μεντεσές

Την πιθανή προέλευση της βλάβης επιχείρησε να εντοπίσει η εξειδικευμένη εταιρεία επισκευών iFixit, η οποία εξέτασε τον εσωτερικό μηχανισμό του νέου τηλεφώνου.

Αξιοποιώντας εικόνες από την αποσυναρμολόγηση, τεχνικά σχέδια και αξονικές τομογραφίες, οι ειδικοί δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του μεντεσέ, ώστε να μελετήσουν τις πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την αναδίπλωση.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, υπάρχει το ενδεχόμενο ένα κεντρικό εξάρτημα στήριξης να μην υποχωρεί όσο χρειάζεται όταν η συσκευή κλείνει. Αυτό θα μπορούσε να προκαλεί αυξημένη πίεση σε συγκεκριμένο σημείο της εύκαμπτης οθόνης, εξηγώντας γιατί ορισμένες ρωγμές εμφανίζονται στην ίδια περιοχή.

Πρόκειται, πάντως, για τεχνική εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένη αιτία της βλάβης. Οι ειδικοί εξετάζουν και άλλες πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού.

Παρά τα προβλήματα, η iFixit αξιολόγησε το iPhone Duo ως το πιο επισκευάσιμο αναδιπλούμενο κινητό που έχει εξετάσει μέχρι σήμερα, δίνοντάς του προσωρινή βαθμολογία 5 στα 10.

Οι συγκρίσεις με τη Samsung

Η εξέλιξη φέρνει στη μνήμη τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει η Samsung το 2019 με την πρώτη γενιά του Galaxy Fold. Τότε, οι αναφορές για ζημιές στις οθόνες είχαν οδηγήσει την εταιρεία στην αναβολή της εμπορικής κυκλοφορίας του μοντέλου.

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας ερευνών IDC, Φρανσίσκο Χερόνιμο, χαρακτήρισε την απόφαση της Apple να αντικαταστήσει τις προβληματικές συσκευές ως ένα σωστό πρώτο βήμα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Όπως επισήμανε, η γρήγορη αντίδραση και η διαφάνεια μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες τέτοιων περιστατικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια νέα κατηγορία προϊόντων.